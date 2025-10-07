秋冬「四大呼吸道疾病」夾擊 新冠、流感確診創下三年新高

進入秋冬，「四大呼吸道疾病」來勢洶洶，根據疾管署資料，今年新冠與流感通報人數創下近三年新高，近期流感及呼吸道融合病毒（RSV）檢出率也持續上升，顯示呼吸道疾病威脅仍伺機而動。專家表示，民眾雖然有防疫意識，但行動力卻不足，疫苗接種率有待加強。

疾管署署長羅一鈞表示，過去流感在春節前後進入高峰，但近幾年流感的季節性慢慢被打破，全年都有流感病例，甚至出現夏季流感。今年流感疫情更提早，10月就出現一波高峰期，公費流感疫苗自10月1日開打以來，短短4天就超過100萬人次接種。另外，新冠、RSV、肺炎鏈球菌也不容小覷，民眾要多加留意。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，新冠病毒並未消失，而是從「急性全球大流行」轉為「常態化存在」，持續在社區中傳播。各種呼吸道疾病威脅國人健康，對65歲以上長者尤為危險，如果合併感染可能使死亡率翻倍，並造成急重症人數攀升，衝擊醫療量能。

為提升民眾防疫意識，台灣感染症醫學會舉辦「民眾防疫意識大調查」，調查對象為全台18歲以上民眾，共回收1068份問卷。分析顯示，五成以上民眾認為四大呼吸道傳染性疾病對健康仍存有威脅，又以新冠的威脅感最高；而年輕人較怕流感，年長者認為RSV也很可怕。

不過，民眾雖然擔憂疫情損害健康，接種疫苗比例仍待加強。蒐整疾管署的資料分析，65歲以上高風險族群的疫苗接種率明顯偏低，每年須接種的新冠疫苗JN.1接種率僅20.3%、2024年整年度流感疫苗僅接種43.9%；長年推動需完整接種二劑的肺炎鏈球菌疫苗，截至今年4月底僅24.9%。

台灣感染症醫學會副秘書長謝顯森表示，民眾認知與行動間仍存落差，50歲以上民眾未接種新冠疫苗主因包括認為疫情已趨緩，不需要特別接種；對安全性有疑慮，擔心疫苗的副作用；已得過或曾接種過疫苗的人，覺得應該有足夠的保護力。

謝顯森呼籲，高風險族群及其家屬應積極接種疫苗，以保護自己與家人。民眾在就醫分級及醫護對呼吸道疾病的警覺性已有進步，若出現發燒、咳嗽等症狀，仍應保持警覺、遵守呼吸道禮儀並進行快篩，以便及早用藥，降低重症風險。

除了落實防疫政策，台灣感染管制學會秘書長詹明錦表示，台灣邁入超高齡社會，長照機構是高風險族群聚集的場域，一旦發生感染事件，極容易引發群聚擴散，造成重症與住院人數增加，衝擊整體醫療量能。未來感染防治的重點應延伸至長照端與社區，並在出現症狀時及早採檢與就醫，降低重症風險。