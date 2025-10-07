快訊

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

秋冬「四大呼吸道疾病」夾擊 新冠、流感確診創下三年新高

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣感染症醫學會舉辦「民眾防疫意識大調查」，希望民眾將防疫意識化為行動力，降低重症風險。記者廖靜清／攝影
台灣感染症醫學會舉辦「民眾防疫意識大調查」，希望民眾將防疫意識化為行動力，降低重症風險。記者廖靜清／攝影

進入秋冬，「四大呼吸道疾病」來勢洶洶，根據疾管署資料，今年新冠與流感通報人數創下近三年新高，近期流感及呼吸道融合病毒（RSV）檢出率也持續上升，顯示呼吸道疾病威脅仍伺機而動。專家表示，民眾雖然有防疫意識，但行動力卻不足，疫苗接種率有待加強。

疾管署署長羅一鈞表示，過去流感在春節前後進入高峰，但近幾年流感的季節性慢慢被打破，全年都有流感病例，甚至出現夏季流感。今年流感疫情更提早，10月就出現一波高峰期，公費流感疫苗自10月1日開打以來，短短4天就超過100萬人次接種。另外，新冠、RSV、肺炎鏈球菌也不容小覷，民眾要多加留意。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，新冠病毒並未消失，而是從「急性全球大流行」轉為「常態化存在」，持續在社區中傳播。各種呼吸道疾病威脅國人健康，對65歲以上長者尤為危險，如果合併感染可能使死亡率翻倍，並造成急重症人數攀升，衝擊醫療量能。

為提升民眾防疫意識，台灣感染症醫學會舉辦「民眾防疫意識大調查」，調查對象為全台18歲以上民眾，共回收1068份問卷。分析顯示，五成以上民眾認為四大呼吸道傳染性疾病對健康仍存有威脅，又以新冠的威脅感最高；而年輕人較怕流感，年長者認為RSV也很可怕。

不過，民眾雖然擔憂疫情損害健康，接種疫苗比例仍待加強。蒐整疾管署的資料分析，65歲以上高風險族群的疫苗接種率明顯偏低，每年須接種的新冠疫苗JN.1接種率僅20.3%、2024年整年度流感疫苗僅接種43.9%；長年推動需完整接種二劑的肺炎鏈球菌疫苗，截至今年4月底僅24.9%。

台灣感染症醫學會副秘書長謝顯森表示，民眾認知與行動間仍存落差，50歲以上民眾未接種新冠疫苗主因包括認為疫情已趨緩，不需要特別接種；對安全性有疑慮，擔心疫苗的副作用；已得過或曾接種過疫苗的人，覺得應該有足夠的保護力。

謝顯森呼籲，高風險族群及其家屬應積極接種疫苗，以保護自己與家人。民眾在就醫分級及醫護對呼吸道疾病的警覺性已有進步，若出現發燒、咳嗽等症狀，仍應保持警覺、遵守呼吸道禮儀並進行快篩，以便及早用藥，降低重症風險。

除了落實防疫政策，台灣感染管制學會秘書長詹明錦表示，台灣邁入超高齡社會，長照機構是高風險族群聚集的場域，一旦發生感染事件，極容易引發群聚擴散，造成重症與住院人數增加，衝擊整體醫療量能。未來感染防治的重點應延伸至長照端與社區，並在出現症狀時及早採檢與就醫，降低重症風險。

流感疫苗 呼吸道 醫學會

延伸閱讀

多重呼吸道病毒威脅 醫界籲及早接種疫苗、多快篩、用藥物

「左流右新」打氣熱！流感疫苗破百萬人接種 新冠疫苗近30萬人施打

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

20歲男發燒以為流感！「0傷口」引發敗血症昏迷 截肢保命

相關新聞

諾貝爾物理學獎得主揭曉 馬蒂尼斯與中研院密切合作

今年諾貝爾物理學獎得主在瑞典時間7日上午揭曉，由英國學者克拉克（John Clarke）、法國學者德沃雷特（Michel...

台灣建築獎公布入圍名單 史博館、新北美術館、桃園兒童美術館均入圍

「2025台灣建築獎」今天公布入圍名單。台灣近年最受矚目的三個博物館/美術館—曾引發争議的史博館修復再利用案，普立兹克獎...

台北9月高溫日數19天 創1951年來同期最多

氣象署表示，今年9月平均溫為攝氏28.8度，為1951年以來同期第3高，其中台北站高溫日數（最高氣溫在35度以上的天數）...

國人心臟移植一年約50例 醫：心肌病變致心肌梗塞有增加趨勢

心臟移植被視為末期心臟衰竭患者的最後希望，在經過藥物及傳統外科手術都無法治癒時，只能等待換心。台大醫院器官勸募暨移植中心...

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

「好小子」顏正國今天驚傳離世，殯葬業網紅鋼鐵爸在臉書曝光顏正國死訊，指他在7日下午16點57分撒手告別人間，享年50歲。

秋冬「四大呼吸道疾病」夾擊 新冠、流感確診創下三年新高

進入秋冬，「四大呼吸道疾病」來勢洶洶，根據疾管署資料，今年新冠與流感通報人數創下近三年新高，近期流感及呼吸道融合病毒（R...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。