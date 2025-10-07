北市衛生局續查黑心豬腸 寧夏路陳姓攤商購得674公斤流市面

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市衛生局封存黑心豬腸。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局封存黑心豬腸。圖／台北市衛生局提供

黑心腸流竄全台，北市衛生局今天公布，在6日、7日續查寧夏路陳姓攤商，經過比對，陳姓攤商購得數量為674公斤，分別銷售給陳記麻辣豆腐店及少部分散客。衛生局則查獲陳記麻辣豆腐業者封存並下架70公斤豬腸。截至目前，封存並下架的合計145公斤。

衛生局表示，持續比對今年6月陳姓攤商的銷貨單及清冊，其銷貨單於訂購商品時會同時記載豬腸數量及訂貨付款金額，於出貨時則只有記載豬腸數量，但因金額已付故無顯示金額，導致一筆訂單會呈現在2次的銷貨單。

經排除重複計算後，陳姓攤商實際購買的豬腸數量為674公斤。但由於沒有單據，大宗為流向陳記麻辣豆腐業者，其餘則是沒有單據的散客。而衛生局在4日便要求陳記麻辣豆腐業者下架並封存剩餘的70公斤豬腸。

截至今日為止，衛生局已下架封存包含阿宗麵線在內的75公斤，合計145公斤豬腸。

衛生局指出，啟動針對攤商、餐廳及販售場所等市售生豬腸產品，進行專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫（雙氧水），如有查獲違法使用添加物，將視違規情節及依食品安全衛生管理法，可處3萬至300萬元罰鍰，或同法不同條處6萬至2億元。

衛生局呼籲，食品業者選購使用原料應向合法業者購買，並注意產品是否有顏色特別白或異味，並應保存購買來源等文件以利溯源追蹤。

衛生局提醒民眾可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡及多次換水即可去除過氧化氫的殘留。低濃度的過氧化氫可由人體腸道的觸酶將之分解，如有明顯嘔吐、腹痛的症狀，應立即就醫。

衛生局 攤商 北市

