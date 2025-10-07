澎湖醫院脊椎內視鏡手術 病患術後3天返家

澎湖1名65歲王姓婦女長年受下背痛與坐骨神經痛困擾，部立澎湖醫院最近施行微創的「脊椎內視鏡手術」，順利為王女解決病灶。患者因手術僅需小切口，術後3天即平安返家休養。

澎湖醫院發布新聞指出，65歲的王姓婦人，長年下背痛與坐骨神經痛困擾，走路不到10分鐘就會出現痠麻無力，嚴重影響日常生活與睡眠品質。她曾接受藥物、物理治療及神經注射，但效果有限，且擔心傳統開刀手術傷口大、恢復慢，因此遲遲未治療。

微創的「脊椎內視鏡手術」成為新的選擇。這項技術僅需幾個約1公分的小切口，醫師透過特殊內視鏡與器械，即可直接進入病灶，移除壓迫神經的組織。由於避免了傳統手術需大範圍分離肌肉與破壞韌帶，脊椎穩定性不易受到影響，病人僅有小傷口，疤痕幾乎不明顯。

澎湖醫院檢查後，診斷王女為腰椎椎間盤突出合併椎管狹窄，經醫師蘇文進評估後，進行脊椎內視鏡微創手術。手術順利清除壓迫神經的病灶，王女術後第2天即能下床行走，3天後返家休養。最近回診時，她向醫師表示疼痛幾乎消失，行走距離明顯增加，生活品質大幅提升，感謝醫療團隊讓她「重新站得起來」。

澎湖醫院表示，此手術廣泛應用於椎間盤突出、椎管狹窄與椎間孔狹窄等疾病，優點在於微創、安全、恢復快。許多病人手術當天或隔天即可下床，甚至返家休養，減少長時間臥床的不便與風險。對於高齡長者，或合併糖尿病、心血管疾病的患者，這樣的治療方式更能降低手術帶來的身體負擔。