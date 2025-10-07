與台灣淵源深厚 諾貝爾醫學獎得主坂口志文曾指導林口長庚一年

2025年諾貝爾醫學獎昨天揭曉，得主之一、日本大阪大學免疫學家坂口志文（Shimon Sakaguchi）與台灣淵源深厚。林口長庚醫院副院長邱政洵說，坂口志文於2023年曾應邀參加長庚醫院與長庚大學舉辦的FISS國際免疫研討會，並擔任一年期的「頂尖醫學研究顧問」，親自指導醫師進行研究，還留下親筆簽名的醫生熊玩偶。

2025年諾貝爾醫學獎由坂口志文（Shimon Sakaguchi），以及美國學者瑪麗．布朗柯（Mary E. Brunkow）和弗瑞德．藍斯德爾（Fred Ramsdell）共同獲獎。三位科學家的研究發現了能抑制過度免疫反應、維持身體平衡的關鍵細胞：調節性T細胞（Regulatory T Cells, Tregs）。

邱政洵表示，這項突破讓醫學界首次理解，免疫系統不僅是「對外作戰」的軍隊，同時也扮演「和平使者」的任務，維持內在秩序與平衡。邱政洵說，坂口志文曾樂觀表示：「相信20年內，癌症將能被治癒，不再是令人恐懼的疾病。」

邱政洵指出，在正常情況下，免疫系統能區分「自己」與「外來者」，正確鎖定病原體。但若失去平衡，就可能錯把自己人當成敵人，引發紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、第一型糖尿病等自體免疫疾病。

坂口志文早在1980年代就觀察到，有一群特殊的T細胞並不主動攻擊，而是負責壓抑過度的免疫反應，避免身體「自毀」。後來，這些細胞被命名為「調節性T細胞」。能分泌抑制性細胞激素（如IL-10、TGF-β），或直接干擾其他免疫細胞的活性，為免疫系統踩下煞車。這個發現改變了醫學界對免疫的想像：免疫不是一味打擊，而是智慧的調和。

邱政洵觀察，近年來，Treg研究逐步走向臨床應用。在器官移植中，科學家嘗試透過輸入Tregs，引導病人免疫系統「接受」新器官，減少排斥反應。長庚醫院正在進行相關臨床試驗，希望能降低免疫抑制劑的使用量，甚至未來完全不必再仰賴藥物治療。

在過敏與氣喘治療上，誘導或強化Tregs功能，也能有效緩解症狀。在癌症免疫治療領域，研究人員反其道而行，嘗試短暫抑制Tregs，解除腫瘤製造的免疫壓制，讓免疫系統重新「發揮戰力」。隨著CAR-T技術發展，甚至出現「CAR-Treg」，能精準鎖定目標抗原，未來可望應用於器官移植與自體免疫疾病治療。

人體腸道住著超過百兆微生物，不僅幫助消化，也深度影響免疫平衡。2013年研究發現，腸道中的某些梭菌能促使Tregs生成，協助維持免疫耐受。

許多研究指出，腸道細菌會透過代謝短鏈脂肪酸，活化腸上皮細胞與免疫細胞的訊號，促進Tregs成熟。這代表腸道菌群的多樣性，對免疫穩定至關重要。未來，重建腸道微生態、利用糞菌移植（FMT）或益生菌療法，可能成為治療過敏、自體免疫疾病，甚至輔助癌症治療的新策略。

腸道與免疫也和神經、代謝相互連動。所謂「腸腦軸」的研究指出，腸道微生物還能影響壓力反應與發炎，展現出人體是一個相互對話的整體系統，而非單一器官的運作。