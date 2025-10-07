敗血症非老年專利 年輕健康者感染特殊菌恐速亡

敗血症是沉默超級殺手，比癌症更奪命；台灣每年罹敗血症11萬人，重症死亡率可達5成，慢病、老年人是高風險群，即使是健康年輕人，若感染特定細菌仍可能迅速惡化致命。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災，桃園挖土機行老闆林鴻森救災時被刺傷引發敗血症，昨晚中秋夜宣告不治。疾管署發言人曾淑慧今天在例行疫報強調，污水或土壤中都會有致病細菌，比方說類鼻疽桿菌、鉤端螺旋體等，這些細菌都可能造成死亡。

過去有一篇發表於刺胳針（Lancet）的文獻，針對全球195個國家數據的最新統計和分析發現，全球每5個人中，就有1人是因為敗血症而死，占全球總死亡人數的1/5，是死亡人數超過癌症的沉默超級殺手。

據衛生福利部資料顯示，民國113年台灣死因統計結果，「敗血症」為第15位，死亡人數為2309人，衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成告訴中央社記者，台灣每年罹患敗血症可能有11萬人，最嚴重的敗血性休克死亡率最高恐達50%。

敗血症被稱為沉默殺手，黃玉成說，當感染細菌、黴菌、病毒等病原體，引起的不受控制免疫反應，造成全身性發炎。外傷感染、腸胃道感染、泌尿道感染、呼吸道感染引起的肺炎等，都有可能惡化成敗血症，常見症狀是高燒、心跳呼吸加速等，嚴重者將會造成休克及器官衰竭。

免疫風暴是敗血症病人快速惡化的主因之一，黃玉成表示，當敗血性休克，全身供血出現問題，器官無法獲得足夠氧氣與養分，進而引發壞死。這種狀況會影響全身各個器官，包括腸胃道、肝臟、腎臟、心臟與腦部等，最終可能導致新聞中常見的「敗血症引發多重器官衰竭」。

敗血症的高風險族群，主要是慢性共病者、老年人及化療患者等免疫不佳民眾，台灣感染症醫學會副秘書長謝顯森說，以肝硬化、洗腎或糖尿病患為例，本身抵抗力就比較差，若肝硬化程度越嚴重，或糖尿病控制不良，免疫力將比一般人更低，更容易罹患敗血症。

值得注意的是，一般健康中壯年還是要小心嚴重敗血症，黃玉成說，若不幸感染到特殊細菌，如「金黃色葡萄球菌」、「烈膿桿菌」及被稱為「噬肉菌」的A群鏈球菌，若掉以輕心，仍然可能在短時間之內奪走健康中壯年族群的生命。

曾淑慧呼籲，志工在災區協助復原重建，務必要注意裝備保護，清理時要穿著長雨靴、防水手套、口罩等，才能避免感染，減少重症跟死亡風險。

至於目前台灣類鼻疽、鉤端螺旋體的疫情狀況，曾淑慧說明，上週確認新增1例類鼻疽感染是台中個案，鉤端螺旋體也新增3例，分別為新北、台中跟屏東，初步瞭解都沒有花蓮相關足跡，仍持續監測花蓮疫情，沒有特殊狀況。

不僅是外傷，事實上，感染流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等也有可能引起敗血症。台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，COVID-19、流感、呼吸道融合病毒（RSV）與肺炎鏈球菌等多重呼吸道疾病也在加重威脅，對65歲以上長者尤為危險，合併感染更可能使死亡率翻倍。

隨著台灣快速邁入高齡化，醫療量能長期處於緊繃狀態，一旦呼吸道傳染病大規模流行，醫療體系勢必承受嚴峻挑戰。張峰義呼籲，唯有落實「3大防線」，包含疫苗接種、快篩檢測及及早使用抗病毒藥物，才能有效降低重症風險，減緩醫療壓力。