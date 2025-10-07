快訊

公司誤發330倍薪水...他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

敗血症非老年專利 年輕健康者感染特殊菌恐速亡

中央社／ 台北7日電

敗血症是沉默超級殺手，比癌症更奪命；台灣每年罹敗血症11萬人，重症死亡率可達5成，慢病、老年人是高風險群，即使是健康年輕人，若感染特定細菌仍可能迅速惡化致命。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災，桃園挖土機行老闆林鴻森救災時被刺傷引發敗血症，昨晚中秋夜宣告不治。疾管署發言人曾淑慧今天在例行疫報強調，污水或土壤中都會有致病細菌，比方說類鼻疽桿菌、鉤端螺旋體等，這些細菌都可能造成死亡。

過去有一篇發表於刺胳針（Lancet）的文獻，針對全球195個國家數據的最新統計和分析發現，全球每5個人中，就有1人是因為敗血症而死，占全球總死亡人數的1/5，是死亡人數超過癌症的沉默超級殺手。

據衛生福利部資料顯示，民國113年台灣死因統計結果，「敗血症」為第15位，死亡人數為2309人，衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成告訴中央社記者，台灣每年罹患敗血症可能有11萬人，最嚴重的敗血性休克死亡率最高恐達50%。

敗血症被稱為沉默殺手，黃玉成說，當感染細菌、黴菌、病毒等病原體，引起的不受控制免疫反應，造成全身性發炎。外傷感染、腸胃道感染、泌尿道感染、呼吸道感染引起的肺炎等，都有可能惡化成敗血症，常見症狀是高燒、心跳呼吸加速等，嚴重者將會造成休克及器官衰竭。

免疫風暴是敗血症病人快速惡化的主因之一，黃玉成表示，當敗血性休克，全身供血出現問題，器官無法獲得足夠氧氣與養分，進而引發壞死。這種狀況會影響全身各個器官，包括腸胃道、肝臟、腎臟、心臟與腦部等，最終可能導致新聞中常見的「敗血症引發多重器官衰竭」。

敗血症的高風險族群，主要是慢性共病者、老年人及化療患者等免疫不佳民眾，台灣感染症醫學會副秘書長謝顯森說，以肝硬化、洗腎或糖尿病患為例，本身抵抗力就比較差，若肝硬化程度越嚴重，或糖尿病控制不良，免疫力將比一般人更低，更容易罹患敗血症。

值得注意的是，一般健康中壯年還是要小心嚴重敗血症，黃玉成說，若不幸感染到特殊細菌，如「金黃色葡萄球菌」、「烈膿桿菌」及被稱為「噬肉菌」的A群鏈球菌，若掉以輕心，仍然可能在短時間之內奪走健康中壯年族群的生命。

曾淑慧呼籲，志工在災區協助復原重建，務必要注意裝備保護，清理時要穿著長雨靴、防水手套、口罩等，才能避免感染，減少重症跟死亡風險。

至於目前台灣類鼻疽、鉤端螺旋體的疫情狀況，曾淑慧說明，上週確認新增1例類鼻疽感染是台中個案，鉤端螺旋體也新增3例，分別為新北、台中跟屏東，初步瞭解都沒有花蓮相關足跡，仍持續監測花蓮疫情，沒有特殊狀況。

不僅是外傷，事實上，感染流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等也有可能引起敗血症。台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，COVID-19、流感、呼吸道融合病毒（RSV）與肺炎鏈球菌等多重呼吸道疾病也在加重威脅，對65歲以上長者尤為危險，合併感染更可能使死亡率翻倍。

隨著台灣快速邁入高齡化，醫療量能長期處於緊繃狀態，一旦呼吸道傳染病大規模流行，醫療體系勢必承受嚴峻挑戰。張峰義呼籲，唯有落實「3大防線」，包含疫苗接種、快篩檢測及及早使用抗病毒藥物，才能有效降低重症風險，減緩醫療壓力。

敗血症 死亡率 細菌

延伸閱讀

影／「挖土機超人」受傷感染亡 張善政、賴總統赴靈堂致意

花蓮「挖土機超人」刺傷感染致敗血症亡 疾管署曝災區藏9大致命病菌

多重呼吸道病毒威脅 醫界籲及早接種疫苗、多快篩、用藥物

挖土機超人救災遭刺傷敗血症亡 李鴻源：非專業別進災區 讓軍方處理

相關新聞

台灣建築獎公布入圍名單 史博館、新北美術館、桃園兒童美術館均入圍

「2025台灣建築獎」今天公布入圍名單。台灣近年最受矚目的三個博物館/美術館—曾引發争議的史博館修復再利用案，普立兹克獎...

台北9月高溫日數19天 創1951年來同期最多

氣象署表示，今年9月平均溫為攝氏28.8度，為1951年以來同期第3高，其中台北站高溫日數（最高氣溫在35度以上的天數）...

國人心臟移植一年約50例 醫：心肌病變致心肌梗塞有增加趨勢

心臟移植被視為末期心臟衰竭患者的最後希望，在經過藥物及傳統外科手術都無法治癒時，只能等待換心。台大醫院器官勸募暨移植中心...

與台灣淵源深厚 諾貝爾醫學獎得主坂口志文曾指導林口長庚一年

2025年諾貝爾醫學獎昨天揭曉，得主之一、日本大阪大學免疫學家坂口志文（Shimon Sakaguchi）與台灣淵源深厚...

故宮、聯經合推線上課程！近百件書畫藏品「放大看」 近觀國寶書畫10/8預購起跑

2025年是國立故宮博物院創立百週年及遷台六十週年，「聯經人文學校」獲得故宮授權推出全新線上影音課程：《近觀‧國寶‧書畫：百年故宮珍藏奧祕線上課》...

奇美醫院導入智慧足測 複雜數據轉為個人化建議

奇美醫院今天宣布與產業界合作，運動強化中心導入智慧足測系統，透過分析足壓與步態，提供個人化健康建議，盼幫助面臨足底筋膜炎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。