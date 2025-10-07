台北9月高溫日數19天 創1951年來同期最多

氣象署表示，今年9月平均溫為攝氏28.8度，為1951年以來同期第3高，其中台北站高溫日數（最高氣溫在35度以上的天數）為19天，也創該站同期最多天數。

中央氣象署在臉書「報氣候 - 中央氣象署」更新今年9月台灣氣候重點回顧。

9月平均溫為28.8度，較氣候平均值27.5度高1.3度，為1951年以來同期第3高（僅次於2017及2014年的9月），其中在彭佳嶼、基隆、陽明山鞍部、陽明山竹子湖、淡水及台北站平均氣溫皆達該站同期最高。

另外，9月最高氣溫在35度以上的天數平均為2.3天，較氣候值多1.2天，其中台北站高溫日數達19天，創該站同期最多。

降雨部分，9月天氣以多雲到晴，午後西半部及山區有局部陣雨及雷雨為主；上旬南方雲系北移、中旬颱風米塔外圍環流及下旬颱風樺加沙影響期間，局部地區雨勢顯著，尤其花東地區在樺加沙颱風影響下，雨量達超大豪雨等級。

整體來說，9月平均雨量約272.2毫米，較氣候平均值249.6毫米多22.6毫米；降雨日數部分，9月平均為10.4天，較氣候值少2.3天。

氣象署補充，相關平均、累積量及氣候平均值計算，以11個平地站為代表，分別為基隆、宜蘭、台北、新竹、台中、台南、花蓮、成功、台東、大武、恆春。