快訊

公司誤發330倍薪水...他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

聽新聞
0:00 / 0:00

台北9月高溫日數19天 創1951年來同期最多

中央社／ 台北7日電
氣象署表示，今年9月平均溫為攝氏28.8度，為1951年以來同期第3高。中央社
氣象署表示，今年9月平均溫為攝氏28.8度，為1951年以來同期第3高。中央社

氣象署表示，今年9月平均溫為攝氏28.8度，為1951年以來同期第3高，其中台北站高溫日數（最高氣溫在35度以上的天數）為19天，也創該站同期最多天數。

中央氣象署在臉書「報氣候 - 中央氣象署」更新今年9月台灣氣候重點回顧。

9月平均溫為28.8度，較氣候平均值27.5度高1.3度，為1951年以來同期第3高（僅次於2017及2014年的9月），其中在彭佳嶼、基隆、陽明山鞍部、陽明山竹子湖、淡水及台北站平均氣溫皆達該站同期最高。

另外，9月最高氣溫在35度以上的天數平均為2.3天，較氣候值多1.2天，其中台北站高溫日數達19天，創該站同期最多。

降雨部分，9月天氣以多雲到晴，午後西半部及山區有局部陣雨及雷雨為主；上旬南方雲系北移、中旬颱風米塔外圍環流及下旬颱風樺加沙影響期間，局部地區雨勢顯著，尤其花東地區在樺加沙颱風影響下，雨量達超大豪雨等級。

整體來說，9月平均雨量約272.2毫米，較氣候平均值249.6毫米多22.6毫米；降雨日數部分，9月平均為10.4天，較氣候值少2.3天。

氣象署補充，相關平均、累積量及氣候平均值計算，以11個平地站為代表，分別為基隆、宜蘭、台北、新竹、台中、台南、花蓮、成功、台東、大武、恆春。

樺加沙颱風 氣象署 氣溫

延伸閱讀

長科9月營收逼近12億元優於預期 IC導線架本月起調漲

2026可能參選基隆市長！童子瑋繼提拆3連棟 又拋拆除東岸高架橋構想

基隆垃圾處理補助遭砍？卓榮泰：不能蠶食鯨吞把錢搬走

25輛車爆胎！快速道路撬出伸縮縫角鋼 立委協調公路局賠償車損

相關新聞

台灣建築獎公布入圍名單 史博館、新北美術館、桃園兒童美術館均入圍

「2025台灣建築獎」今天公布入圍名單。台灣近年最受矚目的三個博物館/美術館—曾引發争議的史博館修復再利用案，普立兹克獎...

台北9月高溫日數19天 創1951年來同期最多

氣象署表示，今年9月平均溫為攝氏28.8度，為1951年以來同期第3高，其中台北站高溫日數（最高氣溫在35度以上的天數）...

國人心臟移植一年約50例 醫：心肌病變致心肌梗塞有增加趨勢

心臟移植被視為末期心臟衰竭患者的最後希望，在經過藥物及傳統外科手術都無法治癒時，只能等待換心。台大醫院器官勸募暨移植中心...

與台灣淵源深厚 諾貝爾醫學獎得主坂口志文曾指導林口長庚一年

2025年諾貝爾醫學獎昨天揭曉，得主之一、日本大阪大學免疫學家坂口志文（Shimon Sakaguchi）與台灣淵源深厚...

故宮、聯經合推線上課程！近百件書畫藏品「放大看」 近觀國寶書畫10/8預購起跑

2025年是國立故宮博物院創立百週年及遷台六十週年，「聯經人文學校」獲得故宮授權推出全新線上影音課程：《近觀‧國寶‧書畫：百年故宮珍藏奧祕線上課》...

奇美醫院導入智慧足測 複雜數據轉為個人化建議

奇美醫院今天宣布與產業界合作，運動強化中心導入智慧足測系統，透過分析足壓與步態，提供個人化健康建議，盼幫助面臨足底筋膜炎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。