黑心豬腸流向4縣市 北市啟動市售產品專案稽查

中央社／ 台北7日電
屏東縣百威食品公司近4000公斤黑心豬腸流竄4縣市引關注。圖／中央社（台北市衛生局提供）
屏東百威公司黑心腸流向全台4縣市，台北市衛生局今天表示，經調查比對，寧夏路陳先生購買數量為674公斤，衛生局也即刻啟動市售生豬腸產品專案稽查。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，屏東地檢署與屏東縣衛生局等機關查獲屏東某廠商使用違法雙氧水，部分豬腸流向台北市；北市衛生局調查比對後，寧夏路陳先生購買數量為674公斤，分別銷售給麻辣豆腐店及少部分散客。

根據新聞稿，北市衛生局持續比對今年6月陳先生銷貨單及清冊，其銷貨單於訂購商品時會同時記載豬腸數量及訂貨付款金額，出貨時則只有記載豬腸數量，因金額已付無顯示金額，導致一筆訂單會呈現在2次的銷貨單，經排除重複計算，實際購買豬腸數量為674公斤。

北市衛生局表示，已於4日命麻辣豆腐業者下架並封存70公斤豬腸。截至今天為止，衛生局已下架並封存包含阿宗麵線在內的75公斤豬腸，共計145公斤。

衛生局科長林冠蓁告訴中央社記者，陳先生購入的674公斤，包含已下架封存的70公斤，其餘也幾乎都是賣給麻辣豆腐店，以及少部分散客，應可能都已料理售出。

台北市衛生局說，已將調查情形回報衛生福利部食品藥物管理署，因此案涉及跨縣市違規情節，台北市衛生局也會與衛福部食藥署研議違規情節裁處。

此外，北市衛生局也即刻啟動針對攤商、餐廳及販售場所等市售生豬腸產品，進行專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫（雙氧水），如有查獲違法使用添加物，將視違規情節依食品安全衛生管理法開罰。

