故宮、聯經合推線上課程！近百件書畫藏品「放大看」 近觀國寶書畫10/8預購起跑

2025年是國立故宮博物院創立百週年及遷台六十週年，「聯經人文學校」獲得故宮授權推出全新線上影音課程：《近觀‧國寶‧書畫：百年故宮珍藏奧祕線上課》，10/8開放預購並提供預購優惠，以故宮最受民眾歡迎且極具重要性的「書畫」藏品為主題，首度透過線上影音「放大看」，觀看書畫中的細節。

故宮的書畫藏品橫跨千年，舉世聞名，收藏量占全世界一半以上。如果想了解中國書畫及歷史，絕不可能錯過故宮。繼去年《國寶守護者帶你真正認識故宮的第一堂課》線上課程後，聯經再次獲得國立故宮博物院授權，打造全新書畫主題影音線上課程，並邀請院內重量級書畫專家擔任講師：書畫文獻處何炎泉處長、邱士華科長，研究人員林宛儒、蘇雅芬。他們不只學有專精，更致力於展覽策畫與教育推廣，他們親自授課帶領學員一起細看故宮書畫經典，從創作者的角度感受下筆的溫度，並將故宮中的文物知識與故事帶給所有人。

課程中將完整呈現故宮所收藏的4大類書畫藏品：書法、山水畫、人物畫及花鳥畫，並經由故宮授權，學員可看到比一般數位典藏資料庫更大、更精細的圖像，以極為貼近的微觀方式，觀看書畫中的細節，探索藝術家創作的氣韻生動。從晉代王羲之〈平安何如奉橘三帖〉、宋代蘇東坡〈寒食帖〉；鎮院「三公」─范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉；宋徽宗〈文會圖〉、宋人〈折檻圖〉，到黃居寀〈山鷓棘雀圖〉、崔白〈雙喜圖〉等，以及元、明、清的代表性書畫作品，從課程中近百件國寶細看經典名作的精彩與偉大。課程將以筆墨為基礎由小見大，透過講師的解說帶領，學會觀看的方法，融合知識與美感體驗，深入解構歷代精選書畫的創作背景、風格特色與技法演進，培養對藝術美感的好眼光，更從此看懂書畫、理解歷史。

《近觀‧國寶‧書畫：百年故宮珍藏奧祕線上課》10/8下午14:00起在PressPlay平台預購，10/8 、10/9為首波最優惠期間， 10/8首日購課更加贈《大美近觀：百年故宮‧書畫百品的翰墨風華》電子書（價值近1,000元）。這堂線上影音課程讓每個人從筆墨親近書畫藝術，不只看懂故宮珍藏，更能從中真正體會文物之美及偉大之處，並藉此療癒身心，感受文物恆遠獨特的價值與意義。

「聯經人文學校」打造全新人文知識學習品牌，邀請各領域專家授課，透過線上影音課程的形式，讓知識學習者得以突破時空限制，親近大師風采，課程上架後可不限時間、次數觀看，無論何時何地都可隨時充實自我與提升能力，「遇見最好的，成為更好的」。

課程網址：https://linkingthink.com/NPM100BE