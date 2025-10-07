國人心臟移植一年約50例 醫：心肌病變致心肌梗塞有增加趨勢

心臟移植被視為末期心臟衰竭患者的最後希望，在經過藥物及傳統外科手術都無法治癒時，只能等待換心。台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥表示，國人心臟移植平均一年約50例，多數病因是擴大性心肌病變，這種心肌疾病常導致心臟衰竭，導致患者逐漸失去活力。

台灣從1987年開始進行心臟移植手術迄今，已邁入第38個年頭。根據器捐病主中心統計，2015年至2025年5月底，10年來國內器官（含組織）移植受贈人數已有共1萬171人。2012年度至2024年度的全國器官移植人數統計，心臟共976例，但遠低於患者需求，很多人等不到就走了。

陳益祥指出，臨床上觀察，心臟移植主因大都是心肌炎導致的擴大性心肌病變，而國外則以缺血性心肌病變居多。擴張性心肌症的初期症狀較不明顯，可能會有隱約的胸痛、疲倦，等到易喘、易咳、極度疲累、手腳腫脹，表示疾病已經發展一段時間，治療方式有限，需靠心臟移植才能有效改善。

另外，心肌梗塞也會導致心肌缺血、壞死，若惡化成嚴重的心臟衰竭，必須考慮心臟移植作為改善症狀、延長壽命、提升生活品質的治療選項。陳益祥說，心肌病變致使心肌梗塞有增加的趨勢，其預防關鍵為健康的生活習慣，包括均衡飲食、規律運動、充足睡眠以及戒菸少酒、控制三高。

若病程進展至需要心臟移植，陳益祥表示，「病人好好照顧自己很重要」，不論是術前或術後，都要嚴格遵從醫囑，維持正常作息及衛生習慣，尤其是終身服用抗排斥藥物，有助於延長移植器官的功能。目前國內換心者平均可延長存活10年，活20年的人也不少，存活30年更是大有人在。

心臟移植「一心」難求，除了移植資源有限，受贈者的身體條件、接受移植後的預後表現都將影響移植排序的考量。若等待期間出現腎臟、肝臟等其他器官衰竭，也可能因此失去移植資格。陳益祥呼籲，及時診斷、確實治療，可減緩心臟退化的速度，防止心衰竭逐漸惡化。