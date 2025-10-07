113年綠建築核發1186件創紀錄 雙北與台中最多

內政部統計，民國113年底台灣已核發建築物「綠建築標章」與「候選綠建築證書」件數累計達1萬3670件，113年全年共核發1186件，創歷年最高；而各縣市核發件數以台北市259件最多，其次為新北市194件、台中市167件。

內政部指出，「綠建築標章」是指已取得使用執照的建築物、或經縣市政府認定的合法房屋、或已完工的特種建築物或社區，經內政部認可符合綠建築評估指標所取得標章；「候選綠建築證書」是指取得建造執照的建築物、尚在施工階段的特種建築物、或原有合法建築物或社區，經內政部認可符合綠建築評估指標所取得的證書。

內政部統計通報近日指出，近年政府持續推動綠建築政策，113年底台灣已核發建築物綠建築標章與候選綠建築證書件數累計達1萬3670件，113年全年計核發1186件，較112年增加36件，更較104年大幅增加527件。

以證書別來看，內政部指出，113年核發綠建築標章468件，占39.5%，其中較為人知的鑽石級綠建築，包括前鎮漁港多功能船員服務中心新建工程、民族劇場新建工程、中央研究院南部院區跨領域研究大樓（II）及綜合大樓、祝山車站改建工程及台北市內湖國民小學新孝悌樓新建工程等；候選綠建築證書則核發718件，占60.5%。

針對等級別，內政部說，113年共核發鑽石級46件、黃金級156件、銀級481件、銅級121件及合格級382件；與112年比較，銀級增加44件最多，鑽石級增加10件次之，合格級則減少21件。

以評估類型來說，依據內政部建築研究所出版綠建築評定類型，113年以基本型735件、占62.0%為主，其次為住宿類390件，占32.9%；廠房類39件，占3.3%；舊建築改善類22件，占1.9%。

縣市別方面，內政部指出，113年核發件數以台北市259件、占21.8%最多；新北市194件、占16.4%次之；台中市167件、占14.1%居第3。就銅級以上（包括銅級、銀級、黃金級及鑽石級）件數觀察，也以台北市239件最多，新北市139件、台中市121件次之。