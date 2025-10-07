入秋首波東北季風南下 國慶日前迎風面防短暫陣雨

氣象署今天表示，明天將迎接入秋來首波東北季風，預估將影響至10日，但強度不強水氣也不多，各地高溫略降，迎風面基隆北海岸、東北部易有局部短暫陣雨；10月中下旬將有另波東北季風。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，由於太平洋高壓減弱，讓部分北方冷高壓趁機南下，因此明天起至10日（國慶日）會是今年入秋以來首波東北季風，但強度不強，氣溫稍降、水氣也不多。

張承傳補充，預估未來一週太平洋高壓會維持目前強度，但10月中、下旬後會再減弱東退，因此北方冷空氣會再南下，將帶來較明顯的降溫。

張承傳指出，明天至10日東北季風影響，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

張承傳說，明天各地高溫約31至34度，竹苗、台南有局部35度左右高溫，類似的氣溫會持續至10日，11日再略為回升。

另外，張承傳提醒，10日之前適逢年度大潮，新北至台中沿海及澎湖、金門、馬祖漲潮期間水位偏高，注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

張承傳表示，11日東北季風減弱，迎風面水氣稍增，基隆北海岸，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳提到，12至14日轉偏東風，迎風面仍然水氣較多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

根據氣象署網站，颱風哈隆今天下午在硫磺島西北方約460公里海面上，以每小時15公里速度，向北北西轉北北東進行，對台灣沒有影響。

張承傳指出，目前資料顯示在哈隆的東南方海面有一個熱帶系統在醞釀，但目前僅是預報初期，未來發展的強度、路徑仍有不確定性；初步判斷會仿照哈隆的路徑移動。