快訊

公司誤發330倍薪水...他爽領522萬「秒辭職」 雇主提告敗訴

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

國慶連假蘇花路廊南下首波車潮 估10日清晨湧現

中央社／ 宜蘭7日電

國慶日3天連續假期即將到來，公路局預估連假第1天，10月10日蘇花路廊南下首波車潮，將從清晨6時起湧現，持續至上午8時過後緩解。

公路局東區養護工程分局今天透過新聞稿表示，預估蘇花路廊10日南下旅次全日交通量約1萬500輛次，首波車潮清晨6時起湧現，尖峰時段最高車流量達每小時800輛次以上，車多時段平均車流量約每小時750輛次至800輛次，車潮持續至上午8時過後緩解。

東區養護工程分局指出，連假後期以北返車流為主，預估國慶連假最後1天12日北上旅次全日交通量約9100輛次，車潮於中午12時起湧現，持續至下午2時過後緩解。

東區養護工程分局表示，將藉由時段性車種管制，紓解尖峰時段車流，國慶連假期間，台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段），開放大客車行駛蘇花改路肩，另外，10日凌晨5時至下午5時、11日上午7時至上午11時、12日中午12時至晚間6時，禁止21公噸以上大貨車雙向通行。

連假 車潮 國慶

延伸閱讀

國慶空中機隊明晨再次預演 松山機場部分航班受影響

創同期新高紀錄！中秋連假嘉義光織影舞吸客32萬 國慶連假可望再創高峰

國慶連假訂房熱！馬祖奪冠 宜蘭新北緊追

中秋連假無照青少年接連肇事 國慶連假警方將專案取締

相關新聞

台灣建築獎公布入圍名單 史博館、新北美術館、桃園兒童美術館均入圍

「2025台灣建築獎」今天公布入圍名單。台灣近年最受矚目的三個博物館/美術館—曾引發争議的史博館修復再利用案，普立兹克獎...

台北9月高溫日數19天 創1951年來同期最多

氣象署表示，今年9月平均溫為攝氏28.8度，為1951年以來同期第3高，其中台北站高溫日數（最高氣溫在35度以上的天數）...

國人心臟移植一年約50例 醫：心肌病變致心肌梗塞有增加趨勢

心臟移植被視為末期心臟衰竭患者的最後希望，在經過藥物及傳統外科手術都無法治癒時，只能等待換心。台大醫院器官勸募暨移植中心...

與台灣淵源深厚 諾貝爾醫學獎得主坂口志文曾指導林口長庚一年

2025年諾貝爾醫學獎昨天揭曉，得主之一、日本大阪大學免疫學家坂口志文（Shimon Sakaguchi）與台灣淵源深厚...

故宮、聯經合推線上課程！近百件書畫藏品「放大看」 近觀國寶書畫10/8預購起跑

2025年是國立故宮博物院創立百週年及遷台六十週年，「聯經人文學校」獲得故宮授權推出全新線上影音課程：《近觀‧國寶‧書畫：百年故宮珍藏奧祕線上課》...

奇美醫院導入智慧足測 複雜數據轉為個人化建議

奇美醫院今天宣布與產業界合作，運動強化中心導入智慧足測系統，透過分析足壓與步態，提供個人化健康建議，盼幫助面臨足底筋膜炎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。