快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

台灣建築獎公布入圍名單 史博館、新北美術館、桃園兒童美術館均入圍

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
史博館修復再利用案入圍2025年台灣建築獎。圖／曾泊銘建築師事務所提供
史博館修復再利用案入圍2025年台灣建築獎。圖／曾泊銘建築師事務所提供

「2025台灣建築獎」今天公布入圍名單。台灣近年最受矚目的三個博物館/美術館—曾引發争議的史博館修復再利用案，普立兹克獎得主山本理顯設計的桃園兒童美術館，以及姚仁喜設計的新北美術館均入圍。評審團將於11月5日至7日進行現勘後召開決選會議，選出2025台灣建築獎。

主辦單位建築師雜誌指出，今年符合參選資格作品共113件。10月1日召開複選會議，由5位評審於書面審查時勾選出1票以上作品共55件，進行討論及投票，選出10件作品進入決選，共同角逐今年的臺灣建築獎。

評審團將於11月5日至7日進行現勘後召開決選會議，選出2025臺灣建築獎。

今年評審團由何震寰(陽明交通大學研究所副教授)、何黛雯(何黛雯建築師事務所主持人)、宋立文(成功大學建築系副教授)、賴人碩(吳建志賴人碩聯合建築師事務所主持人)、闕河彬(四喜創意/闕河彬建築師事務所主持建築師)組成，由闕河彬建築師擔任評審團召集人。

面對規模及功能各異的作品，評審團於9月18日召開共識會議，在會議中討論對於本屆評選的想法，其共識為：1.除美感外，作品能展現建築師對所處時代的看法並提出創新見解；2.創作背後具有清楚的問題意識，並透過作品展現；3.以人為本的社會及土地關懷；4.具有當代性，回應城市紋理，亦能反映集體記憶等。

2025台灣建築獎入圍名單如下：

1.基隆山海城再造串聯計畫（基隆塔）／邱文傑建築師事務所

2.國立歷史博物館修復及再利用／曾泊銘建築師事務所+張義震建築師事務所＋嶼山工房

3.桃園市兒童美術館／石昭永建築師事務所+株式會社山本理顯設計工場

4.新北市美術館／姚仁喜｜大元建築工場

5.育賢二期社會住宅／戴育澤建築師事務所

6.上海商業儲蓄銀行總行大樓／潘冀聯合建築師事務所

7.東海大學學生宿舍／原典建築師事務所

8.竹蓮國小活動中心／林柏陽建築師事務所

9.宜蘭轉運站／田中央聯合建築師事務所

10.新竹科學園區Ｘ基地第一軟體大樓／九典聯合建築師事務所

新北市美術館。圖/大元建築工場提供 ©姚仁喜—大元建築工場&Iwan Baan
新北市美術館。圖/大元建築工場提供 ©姚仁喜—大元建築工場&Iwan Baan

建築師 美術館

延伸閱讀

新北第二總圖設計大改挨批 文化局：強調通透性

中央社展現國際新聞製播實力 入圍亞洲3項新聞獎

新北大巨蛋效應淡海輕軌改中運量？侯友宜：列考慮方向

巴黎畢卡索美術館擬建新翼 露天公園展青銅雕塑

相關新聞

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

流感病毒持續發威，衛福部疾管署公布上周至今新增16例死亡個案，第40周類流感門急診就診人次計15萬251人次，較前一周1...

流感疫苗驚傳打錯劑量！2名未滿2歲童僅打半劑 疾管署喊「要查」

公費流感疫苗10月起開打，卻傳出有醫療院所將一劑疫苗，打成「半劑」疫苗，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，今接獲投訴，有一名...

日本2026退稅新制！他崩潰「要提前4小時到機場」 旅日達人：1類人需早到

日本政府宣布2026年11月起，實施全新免稅制度，旅客購買免稅品時需「先付稅、離境機場退稅」。對此，一名網友哀號「要提前3~4小時去機場退稅好崩潰！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

明德水庫水陸空遊憩區新亮點 空中飛索、空中自行車開箱

苗栗縣頭屋鄉明德水庫新亮點，ROT案水陸空遊憩區空中飛索、空中自行車，及復駛遊艇今天開箱，縣長鍾東錦視察大讚，加上自行車...

「左流右新」打氣熱！流感疫苗破百萬人接種 新冠疫苗近30萬人施打

流感病毒持續發威，疾管署表示，公費流感及新冠疫苗自10月1日起正式開打，開打第1天流感疫苗接種數為約26.4萬人次，創下...

台灣建築獎公布入圍名單 史博館、新北美術館、桃園兒童美術館均入圍

「2025台灣建築獎」今天公布入圍名單。台灣近年最受矚目的三個博物館/美術館—曾引發争議的史博館修復再利用案，普立兹克獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。