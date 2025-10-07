台灣建築獎公布入圍名單 史博館、新北美術館、桃園兒童美術館均入圍
「2025台灣建築獎」今天公布入圍名單。台灣近年最受矚目的三個博物館/美術館—曾引發争議的史博館修復再利用案，普立兹克獎得主山本理顯設計的桃園兒童美術館，以及姚仁喜設計的新北美術館均入圍。評審團將於11月5日至7日進行現勘後召開決選會議，選出2025台灣建築獎。
主辦單位建築師雜誌指出，今年符合參選資格作品共113件。10月1日召開複選會議，由5位評審於書面審查時勾選出1票以上作品共55件，進行討論及投票，選出10件作品進入決選，共同角逐今年的臺灣建築獎。
評審團將於11月5日至7日進行現勘後召開決選會議，選出2025臺灣建築獎。
今年評審團由何震寰(陽明交通大學研究所副教授)、何黛雯(何黛雯建築師事務所主持人)、宋立文(成功大學建築系副教授)、賴人碩(吳建志賴人碩聯合建築師事務所主持人)、闕河彬(四喜創意/闕河彬建築師事務所主持建築師)組成，由闕河彬建築師擔任評審團召集人。
面對規模及功能各異的作品，評審團於9月18日召開共識會議，在會議中討論對於本屆評選的想法，其共識為：1.除美感外，作品能展現建築師對所處時代的看法並提出創新見解；2.創作背後具有清楚的問題意識，並透過作品展現；3.以人為本的社會及土地關懷；4.具有當代性，回應城市紋理，亦能反映集體記憶等。
2025台灣建築獎入圍名單如下：
1.基隆山海城再造串聯計畫（基隆塔）／邱文傑建築師事務所
2.國立歷史博物館修復及再利用／曾泊銘建築師事務所+張義震建築師事務所＋嶼山工房
3.桃園市兒童美術館／石昭永建築師事務所+株式會社山本理顯設計工場
4.新北市美術館／姚仁喜｜大元建築工場
5.育賢二期社會住宅／戴育澤建築師事務所
6.上海商業儲蓄銀行總行大樓／潘冀聯合建築師事務所
7.東海大學學生宿舍／原典建築師事務所
8.竹蓮國小活動中心／林柏陽建築師事務所
9.宜蘭轉運站／田中央聯合建築師事務所
10.新竹科學園區Ｘ基地第一軟體大樓／九典聯合建築師事務所
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言