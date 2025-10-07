奇美醫院導入智慧足測 複雜數據轉為個人化建議

奇美醫院今天宣布與產業界合作，運動強化中心導入智慧足測系統，透過分析足壓與步態，提供個人化健康建議，盼幫助面臨足底筋膜炎威脅的高危險族群及早應對。

奇美醫院院長林宏榮今天在記者會致詞表示，不少民眾可能因為久站或不正確走路姿勢，感到足部疲勞或關節不適，看似無關緊要問題，可能悄悄影響膝蓋、髖關節甚至脊椎健康；此次與產業界合作，結合醫療與產業科技能量，盼將醫療專業帶入民眾日常生活，推廣預防醫學觀念。

奇美醫院運動強化中心主任黃建榮表示，有些民眾因為職場工作需長時間站立，導致足底筋膜炎或拇趾外翻，還有一些運動愛好者是扁平足或高足弓族群，在跑、跳等運動過程中，足部無法平均分散壓力，影響運動表現、甚至受傷；這些狀況可透過姿勢調整、使用適當鞋墊或輔具等方法，加以改善。

黃建榮表示，足部健康困擾的個案中，有的是因骨骼或肌肉等先天因素影響，有的是長期走路或站立姿勢不良導致，智慧足測系統能快速精準分析足壓與步態，並即時生成圖像化報告，呈現重心偏移、壓力集中與步態協調度，將複雜數據轉化為個人化健康建議。

他說，較嚴重者可考慮安排進一步醫療檢查，及早發現潛在足部問題，找出改善方法，避免惡化為不易治療的足底筋膜炎、拇趾外翻等狀況，影響生活品質。