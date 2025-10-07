快訊

黑心豬腸風波嘉義市衛生局加強稽查抽驗 稽查結果曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
針對百威食品有限公司涉嫌使用工業級雙氧水漂白加工豬腸，並流向北台灣及南部部分地區的食安事件，雖未傳出產品流入嘉義市，但嘉市府衛生局為讓市民買得安心、吃得放心，昨天主動啟動稽查與抽驗行動，全面加強食品安全監管。稽查結果發現，有6家業者供應豬腸相關產品，共計8件樣品，現場抽樣2件以快篩試劑檢測「過氧化氫」殘留，結果均符合規定。

衛生局表示，儘管中秋節後部分傳統市場肉品攤商休息3天未營業，仍針對轄內食品輸入及製造加工業者、賣場及餐飲業等共16家進行查核。包括食品輸入暨製造加工業1家、食品製造加工業1家、賣場3家、美食街餐飲業5家及宴席餐廳6家。衛生局平日即針對可能使用過氧化氫漂白或殺菌之食品加強監測，1至9月期間，已抽驗春捲皮、豆腐（麵）、豆干（絲）、魚丸、花枝丸、白蝦、粄條、貢丸、拉麵等共30件食品，僅1件豆干呈陽性，已移由外縣市處理，其餘均合格。

此外，自110年至今年9月，共抽驗豬肉及其他可食部位337件，乙型受體素皆未檢出；另稽查3917家次業者的豬肉產地與來源標示共1萬993件，結果全數合格。所有檢驗結果均已公開嘉市府衛生局「食安在嘉」網站「萊豬萊牛專案檢驗結果公告」專區，供民眾查詢。

衛生局呼籲，食品業者應依規定使用食品級過氧化氫作為殺菌劑，僅可使用於魚肉煉製品等特定食品，且成品中不得殘留。若違法使用工業級過氧化氫，將依法嚴懲。

民眾則應避免選購「過白、過亮、來源不明」的食品，若食用後出現頭痛、嘔吐或口腔灼熱感等不適症狀，應立即就醫。衛生局將持續針對豬腸及相關產品進行查核抽驗，若查獲違規，將即刻公布並依法重罰，嚴守食品安全防線，維護市民健康。

衛生局 豬肉 抽驗

