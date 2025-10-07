快訊

國道服務區暑期營收破10億 清水「9個月營收」刷新過往紀錄

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
清水服務區。圖／交通部高公局提供
清水服務區。圖／交通部高公局提供

暑假為家庭旅遊旺季，也是國道服務區重要營運指標，今年暑假（7、8月）在旅遊熱潮與客單價提升帶動下，15個國道服務區營收達10.51億元，創歷年新高；同時，去年12月才重新裝潢完成的清水服務區，今年1至9月營收已達7.89億元，刷新2023年整年7.6億元營收紀錄。

交通部高公局副局長彭煥儒說明，針對15個國道服務區營收情況，7月雖受颱風影響，出遊人次減少，但營業額仍有4.93億元；而8月則受惠親子與學生旅次增加，營業額達5.58億元。暑假平均單月營收首度突破5億元大關、約5.26億元，較去年同期成長16.63%，再創歷史新高。

以各服務區月平均營業額而言，清水服務區的8529萬元拔得頭籌，其次為西螺5481萬元、關西5440萬元、泰安4947萬元、東山3936萬元；而客單價表現突出的前3名均為觀光旅遊導向，包含蘇澳200元、南投196元、東山195元，客單價比去年增加3％。

今年暑假車流量與去年同期相當，僅增加1％，彭煥儒分析，整體創高營收主因，是消費者購買慾及客單價同步提升所致，顯示國道服務區近年提供多元且優質的服務內容獲得用路人高度認同。

彭煥儒表示，清水服務區2024年3月起裝修、2024年12月14日全新開幕，今年1至9月營收達7.89億元，9個月就打破過往最高紀錄的2023年全年7.6億元營收。

國道服務區業務組科長蔡欣宛補充，清水服務區櫃位從35個增至50個，且有32％是從來沒有在任何服務區出現過，平均停留為30分鐘，統計來客數（發票數）為406萬人次也創歷年同期新高。

關西服務區。圖／交通部高公局提供
關西服務區。圖／交通部高公局提供

相關新聞

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

流感病毒持續發威，衛福部疾管署公布上周至今新增16例死亡個案，第40周類流感門急診就診人次計15萬251人次，較前一周1...

流感疫苗驚傳打錯劑量！2名未滿2歲童僅打半劑 疾管署喊「要查」

公費流感疫苗10月起開打，卻傳出有醫療院所將一劑疫苗，打成「半劑」疫苗，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，今接獲投訴，有一名...

日本2026退稅新制！他崩潰「要提前4小時到機場」 旅日達人：1類人需早到

日本政府宣布2026年11月起，實施全新免稅制度，旅客購買免稅品時需「先付稅、離境機場退稅」。對此，一名網友哀號「要提前3~4小時去機場退稅好崩潰！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

明德水庫水陸空遊憩區新亮點 空中飛索、空中自行車開箱

苗栗縣頭屋鄉明德水庫新亮點，ROT案水陸空遊憩區空中飛索、空中自行車，及復駛遊艇今天開箱，縣長鍾東錦視察大讚，加上自行車...

「左流右新」打氣熱！流感疫苗破百萬人接種 新冠疫苗近30萬人施打

流感病毒持續發威，疾管署表示，公費流感及新冠疫苗自10月1日起正式開打，開打第1天流感疫苗接種數為約26.4萬人次，創下...

台灣建築獎公布入圍名單 史博館、新北美術館、桃園兒童美術館均入圍

「2025台灣建築獎」今天公布入圍名單。台灣近年最受矚目的三個博物館/美術館—曾引發争議的史博館修復再利用案，普立兹克獎...

