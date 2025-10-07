國道服務區暑期營收破10億 清水「9個月營收」刷新過往紀錄

暑假為家庭旅遊旺季，也是國道服務區重要營運指標，今年暑假（7、8月）在旅遊熱潮與客單價提升帶動下，15個國道服務區營收達10.51億元，創歷年新高；同時，去年12月才重新裝潢完成的清水服務區，今年1至9月營收已達7.89億元，刷新2023年整年7.6億元營收紀錄。

交通部高公局副局長彭煥儒說明，針對15個國道服務區營收情況，7月雖受颱風影響，出遊人次減少，但營業額仍有4.93億元；而8月則受惠親子與學生旅次增加，營業額達5.58億元。暑假平均單月營收首度突破5億元大關、約5.26億元，較去年同期成長16.63%，再創歷史新高。

以各服務區月平均營業額而言，清水服務區的8529萬元拔得頭籌，其次為西螺5481萬元、關西5440萬元、泰安4947萬元、東山3936萬元；而客單價表現突出的前3名均為觀光旅遊導向，包含蘇澳200元、南投196元、東山195元，客單價比去年增加3％。

今年暑假車流量與去年同期相當，僅增加1％，彭煥儒分析，整體創高營收主因，是消費者購買慾及客單價同步提升所致，顯示國道服務區近年提供多元且優質的服務內容獲得用路人高度認同。

彭煥儒表示，清水服務區2024年3月起裝修、2024年12月14日全新開幕，今年1至9月營收達7.89億元，9個月就打破過往最高紀錄的2023年全年7.6億元營收。