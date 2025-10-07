花蓮「挖土機超人」刺傷感染致敗血症亡 疾管署曝災區藏9大致命病菌

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，許多民眾熱血救災，一名桃園挖土機行老闆前往當地救災，左腳不慎遭刺傷，咬牙忍痛8天後才就醫，卻因感染引發敗血症送醫不治。疾管署發言人曾淑慧提醒，災區的汙水與土壤中會出現許多細菌，其中有9大細菌可能致死，務必裝備要齊全保護自身，避免感染後合併重症，甚至出現威脅性命的情況發生。

桃園一名48歲挖土機行老闆與姪子一同前往花蓮救災，救災期間左腳被刺傷，傷口出現腫脹等症狀，但他咬牙堅持協助清淤，直到第8天身體難以負荷才就醫，但初步治療後，感染部位仍未改善，決定轉院就醫，不料病況急轉直下，原意識清楚轉為昏迷，經積極治療，仍因感染引發敗血症合併多重器官衰竭不治。

曾淑慧說，這名志工的死亡是不幸的個案，災區汙水或土壤中都藏有致病的細菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌、創傷弧菌、腸弧菌、霍亂弧菌、氣單胞菌、假單胞菌、類鼻疽伯克氏菌及鉤端螺旋體菌等，感染這9種病菌，都可能致病，甚至造成死亡。

曾淑慧強調，志工在災區協助復原、再復原或是重建，都還是要注意自己的裝備是否足夠，在清理時一定要穿雨鞋、穿長靴並配戴防水的一個手套跟口罩，這樣子才能避免感染及重症。

曾淑慧說，目前上周新增一例台中類鼻疽個案、三例鉤端螺旋體的染疫案例分別為新北、台中跟屏東，三名患者皆未前往花蓮，經監測，花蓮災區目前有呼吸道相關的疫情，將持續監測。