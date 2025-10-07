快訊

花蓮「挖土機超人」刺傷感染致敗血症亡 疾管署曝災區藏9大致命病菌

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
疾管署指出，災區汙水、汙泥中藏有大腸桿菌、沙門氏菌、創傷弧菌、類鼻疽伯克氏菌及鉤端螺旋體菌等9大類致命病菌。本報資料照片
疾管署指出，災區汙水、汙泥中藏有大腸桿菌、沙門氏菌、創傷弧菌、類鼻疽伯克氏菌及鉤端螺旋體菌等9大類致命病菌。本報資料照片

馬太鞍溪溢流重創花蓮光復鄉，許多民眾熱血救災，一名桃園挖土機行老闆前往當地救災，左腳不慎遭刺傷，咬牙忍痛8天後才就醫，卻因感染引發敗血症送醫不治。疾管署發言人曾淑慧提醒，災區的汙水與土壤中會出現許多細菌，其中有9大細菌可能致死，務必裝備要齊全保護自身，避免感染後合併重症，甚至出現威脅性命的情況發生。

桃園一名48歲挖土機行老闆與姪子一同前往花蓮救災，救災期間左腳被刺傷，傷口出現腫脹等症狀，但他咬牙堅持協助清淤，直到第8天身體難以負荷才就醫，但初步治療後，感染部位仍未改善，決定轉院就醫，不料病況急轉直下，原意識清楚轉為昏迷，經積極治療，仍因感染引發敗血症合併多重器官衰竭不治。

曾淑慧說，這名志工的死亡是不幸的個案，災區汙水或土壤中都藏有致病的細菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌、創傷弧菌、腸弧菌、霍亂弧菌、氣單胞菌、假單胞菌、類鼻疽伯克氏菌及鉤端螺旋體菌等，感染這9種病菌，都可能致病，甚至造成死亡。

曾淑慧強調，志工在災區協助復原、再復原或是重建，都還是要注意自己的裝備是否足夠，在清理時一定要穿雨鞋、穿長靴並配戴防水的一個手套跟口罩，這樣子才能避免感染及重症。

曾淑慧說，目前上周新增一例台中類鼻疽個案、三例鉤端螺旋體的染疫案例分別為新北、台中跟屏東，三名患者皆未前往花蓮，經監測，花蓮災區目前有呼吸道相關的疫情，將持續監測。

花蓮 細菌 馬太鞍溪

相關新聞

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

流感病毒持續發威，衛福部疾管署公布上周至今新增16例死亡個案，第40周類流感門急診就診人次計15萬251人次，較前一周1...

流感疫苗驚傳打錯劑量！2名未滿2歲童僅打半劑 疾管署喊「要查」

公費流感疫苗10月起開打，卻傳出有醫療院所將一劑疫苗，打成「半劑」疫苗，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，今接獲投訴，有一名...

日本2026退稅新制！他崩潰「要提前4小時到機場」 旅日達人：1類人需早到

日本政府宣布2026年11月起，實施全新免稅制度，旅客購買免稅品時需「先付稅、離境機場退稅」。對此，一名網友哀號「要提前3~4小時去機場退稅好崩潰！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

明德水庫水陸空遊憩區新亮點 空中飛索、空中自行車開箱

苗栗縣頭屋鄉明德水庫新亮點，ROT案水陸空遊憩區空中飛索、空中自行車，及復駛遊艇今天開箱，縣長鍾東錦視察大讚，加上自行車...

「左流右新」打氣熱！流感疫苗破百萬人接種 新冠疫苗近30萬人施打

流感病毒持續發威，疾管署表示，公費流感及新冠疫苗自10月1日起正式開打，開打第1天流感疫苗接種數為約26.4萬人次，創下...

台灣建築獎公布入圍名單 史博館、新北美術館、桃園兒童美術館均入圍

「2025台灣建築獎」今天公布入圍名單。台灣近年最受矚目的三個博物館/美術館—曾引發争議的史博館修復再利用案，普立兹克獎...

