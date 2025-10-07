國慶晚會9日文心森林公園登場 交通管制路段、時間看這邊

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
國慶晚會9日將在文心森林公園登場，台中市警局展開相關道路管制作為，提醒民眾提早規畫行程。圖／台中市警局提供
今年國慶晚會9日將在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，以「中華民國」、「台灣味」、「台中Style」為三大主軸，邀請全體國人祝福中華民國、天佑台灣，台中市警局將在活動當日進行交通管制，其中向上路（文心路至惠文路）從下午2時至隔日零時將雙向封閉、禁止車輛通行，提醒用路人留意。

台中市警局交通大隊表示，國慶晚會活動流程從當日下午5時30分，進行迎賓表演，晚上6時30分開始晚會儀典，晚上7時45分開始晚會節目，預計晚上9時至9時30分結束。

當日適逢國慶連續假期前1日，且為下班交通尖峰時段，會場周邊道路交通流量大，為維護交通秩序，10月9日活動當日將進行交通管制，管制方式如下：

一、 向上路(文心路至惠文路)14時至24時雙向封閉禁止車輛通行。

二、 文心森林公園路邊汽車、機車停車格、惠文停車場、文心森林公園附屬停車場(含機車)00時至24時暫停使用並實施淨空。

三、 文心森林公園內YouBike站點當日00時至24時暫停借還。

四、 「向上路與惠文路口」公車站牌(位於向上路上)14時至24時取消停靠。

活動地點緊鄰捷運綠線文心森林公園站，尖峰時段捷運將加密每6分鐘一班列車，若搭乘台鐵可於新烏日、烏日、大慶、松竹等站轉乘捷運，搭乘高鐵在台中站下車後也可直接轉乘捷運；公車可搭5、73、83、89、160、157(含延、繞)、290、365、綠2、綠3等10條路線，均可前往活動地點，籲請多搭乘大眾運輸，既便捷又環保，並可避免交通壅塞。

活動當日文心森林公園路邊汽車/機車停車格、附屬停車場及鄰近之惠文停車場均暫停使用，民眾如開車前往，建議將車輛停於「廣安向上停車場」或「大墩國中地下停車場」，再步行至會場。

會場周邊公車路線動態及停車場即時剩餘車格等資訊，可至「114年國慶晚會交通即時網」（https://e-traffic.taichung.gov.tw/ATIS_TCC/other/Activity/2025Fireworks/ten.html）查詢。

台中市警局長吳敬田提醒，活動會場及周邊空域從9日上午8時至隔日零時，禁止遙控無人機飛航，警察局於活動期間在會場周邊及替代道路沿線各重要路口，派有員警及義交進行疏導與管制，同時加強巡邏，針對違規停車等妨害交通秩序行為嚴格執法。

吳敬田說，活動預期吸引上萬人次民眾參與，可多利用捷運、鐵路、公車等大眾運輸工具，使用個人運具民眾可先查詢即時剩餘車格，避免因尋找車位浪費時間，並請勿任意違規停車，遵循員警、義交之指揮疏導。

