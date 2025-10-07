流感疫苗驚傳打錯劑量！2名未滿2歲童僅打半劑 疾管署喊「要查」

公費流感疫苗10月起開打，卻傳出有醫療院所將一劑疫苗，打成「半劑」疫苗，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，今接獲投訴，有一名媽媽帶著家中未滿2歲的幼童去施打流感疫苗，卻只打半劑，過了3小時後，緊急通知家長再回來補半劑，目前已請地方衛生局協助調查，並發布醫界通函，強調流感疫苗不分年齡，接種劑量都是一劑0.5mL。

疾管署今天接獲民眾致電1922防疫專線投訴，反映2名幼兒接種流感疫苗時僅施打「半劑（0.25mL）」，隔了3小時才被通知再去補打「半劑」，擔心疫苗保護力不足，才特別致電反應。

曾淑慧表示，目前國內所有流感疫苗劑量皆為0.5mL，無論年齡，只要年滿6個月以上，皆應接種一劑流感疫苗，且美國有相關研究劑量不足，當天補打仍為有效劑量。

接獲投訴的2名小孩皆未滿2歲，身為護理師媽媽帶小孩打完公費疫苗後，發現只有半劑覺得奇怪，因此3小時後才帶去補打，但仍擔心會不會有保護力不足狀況。

曾淑慧表示，依據美國CDC及相關研究，只要在同日內補足劑量，即可視為有效接種，能達到完整保護力，無須重打；但若延遲至隔日或更久才補打，則需重新接種一劑完整劑量。

曾淑慧說，6個月至未滿9歲的兒童若從未接種過流感疫苗，需接種2劑、間隔4周以上；若過去曾接種過，則今年只需打1劑即可。至於9歲以上兒童與成人，不論是否曾接種過流感疫苗，皆僅需一劑。

曾淑慧表示，目前國內提供5款公費流感疫苗，其中除國光與高端疫苗限用於3歲以上者外，其餘廠牌均可使用於6個月以上幼兒。疾管署強調，不論品牌，劑量皆為0.5mL.，請醫療院所務必依規接種。