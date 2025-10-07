快訊

多重呼吸道病毒威脅 醫界籲及早接種疫苗、多快篩、用藥物

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
疾管署、感染症醫學會與感染管制學會7日召開記者會，提醒民眾面對呼吸道疾病要打疫苗、快篩與使用抗病毒藥物。（Photo by呂翔禾／台灣醒報）
疾管署、感染症醫學會與感染管制學會7日召開記者會，提醒民眾面對呼吸道疾病要打疫苗、快篩與使用抗病毒藥物。（Photo by呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「面對新冠、流感、RSV與肺炎鏈球菌等呼吸道疾病，民眾要儘速接種疫苗、有症狀要快篩，並及早使用抗病毒藥物！」台灣感染症醫學會理事長張峰義7日在衛教記者會如此提醒。疾管署長羅一鈞也說，流感的季節性近年來逐漸被打破，且呼吸道疾病更多元、更難防下，鼓勵民眾儘速施打疫苗。

呼吸道疾病更致命

疾管署長羅一鈞表示，今年流感疫情反常，提早2個月來臨，疫情已經連續9周上升、就診人次高達15萬人，顯示目前是罕見的秋季流感高峰，但也因此從「左流右新」1日開打後，已有百萬人次施打疫苗，同樣創下五年新高。他提醒說，對這些呼吸道疾病，打疫苗還是最有效的保護方式，同時提醒民眾勤洗手、戴口罩，若有症狀儘速就醫。

台灣感染症醫學會理事長張峰義提醒說，新冠病毒從未消失，只是從「急性全球大流行」轉為「常態化存在」，民眾不可以掉以輕心，且除了新冠以外，流感、RSV與肺炎鏈球菌等多重呼吸道疾病的威脅也在加重，對65歲以上長者尤其危險，合併感染恐使死亡率翻倍，因此呼籲民眾接種疫苗、快篩檢測與及早使用抗病毒藥物。

疫苗接種率普遍低落

醫學會副秘書長謝顯森指出，調查顯示50歲以上民眾未接種疫苗的主因，包括擔心副作用、誤以為「曾感染或揭種過新冠疫苗」即可具足夠保護力，但疫苗保護力需要每年接種才會有，接種後也要1到2周才會出現保護力，去年接種流感疫苗比例僅43.9%、肺炎鏈球菌僅24.9%，65歲以上高風險族群接種新冠疫苗僅20.3%，盼民眾儘速接種疫苗。

「長照機構要特別注意！」台灣感染管制學會秘書長詹明錦提醒說，長照機構是高風險族群聚集的場域，一旦爆發感染容易導致群聚，進而增加重症與住院人數，呼籲政府要強化醫院、長照端與社區的感染管制，提升監測與預防能量，才能減輕疫情對醫療體系的壓力。

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

流感病毒持續發威，衛福部疾管署公布上周至今新增16例死亡個案，第40周類流感門急診就診人次計15萬251人次，較前一周1...

流感疫苗驚傳打錯劑量！2名未滿2歲童僅打半劑 疾管署喊「要查」

公費流感疫苗10月起開打，卻傳出有醫療院所將一劑疫苗，打成「半劑」疫苗，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，今接獲投訴，有一名...

日本2026退稅新制！他崩潰「要提前4小時到機場」 旅日達人：1類人需早到

日本政府宣布2026年11月起，實施全新免稅制度，旅客購買免稅品時需「先付稅、離境機場退稅」。對此，一名網友哀號「要提前3~4小時去機場退稅好崩潰！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

明德水庫水陸空遊憩區新亮點 空中飛索、空中自行車開箱

苗栗縣頭屋鄉明德水庫新亮點，ROT案水陸空遊憩區空中飛索、空中自行車，及復駛遊艇今天開箱，縣長鍾東錦視察大讚，加上自行車...

「左流右新」打氣熱！流感疫苗破百萬人接種 新冠疫苗近30萬人施打

流感病毒持續發威，疾管署表示，公費流感及新冠疫苗自10月1日起正式開打，開打第1天流感疫苗接種數為約26.4萬人次，創下...

台灣建築獎公布入圍名單 史博館、新北美術館、桃園兒童美術館均入圍

「2025台灣建築獎」今天公布入圍名單。台灣近年最受矚目的三個博物館/美術館—曾引發争議的史博館修復再利用案，普立兹克獎...

