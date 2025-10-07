多重呼吸道病毒威脅 醫界籲及早接種疫苗、多快篩、用藥物

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「面對新冠、流感、RSV與肺炎鏈球菌等呼吸道疾病，民眾要儘速接種疫苗、有症狀要快篩，並及早使用抗病毒藥物！」台灣感染症醫學會理事長張峰義7日在衛教記者會如此提醒。疾管署長羅一鈞也說，流感的季節性近年來逐漸被打破，且呼吸道疾病更多元、更難防下，鼓勵民眾儘速施打疫苗。

呼吸道疾病更致命

疾管署長羅一鈞表示，今年流感疫情反常，提早2個月來臨，疫情已經連續9周上升、就診人次高達15萬人，顯示目前是罕見的秋季流感高峰，但也因此從「左流右新」1日開打後，已有百萬人次施打疫苗，同樣創下五年新高。他提醒說，對這些呼吸道疾病，打疫苗還是最有效的保護方式，同時提醒民眾勤洗手、戴口罩，若有症狀儘速就醫。

台灣感染症醫學會理事長張峰義提醒說，新冠病毒從未消失，只是從「急性全球大流行」轉為「常態化存在」，民眾不可以掉以輕心，且除了新冠以外，流感、RSV與肺炎鏈球菌等多重呼吸道疾病的威脅也在加重，對65歲以上長者尤其危險，合併感染恐使死亡率翻倍，因此呼籲民眾接種疫苗、快篩檢測與及早使用抗病毒藥物。

疫苗接種率普遍低落

醫學會副秘書長謝顯森指出，調查顯示50歲以上民眾未接種疫苗的主因，包括擔心副作用、誤以為「曾感染或揭種過新冠疫苗」即可具足夠保護力，但疫苗保護力需要每年接種才會有，接種後也要1到2周才會出現保護力，去年接種流感疫苗比例僅43.9%、肺炎鏈球菌僅24.9%，65歲以上高風險族群接種新冠疫苗僅20.3%，盼民眾儘速接種疫苗。

「長照機構要特別注意！」台灣感染管制學會秘書長詹明錦提醒說，長照機構是高風險族群聚集的場域，一旦爆發感染容易導致群聚，進而增加重症與住院人數，呼籲政府要強化醫院、長照端與社區的感染管制，提升監測與預防能量，才能減輕疫情對醫療體系的壓力。

