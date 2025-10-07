「左流右新」打氣熱！流感疫苗破百萬人接種 新冠疫苗近30萬人施打

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
流感病毒持續發威，疾管署發言人曾淑慧表示，截至本年10月6日，公費流感疫苗接種數約106.8萬人次，新冠疫苗接種數約29.5萬人次。記者翁唯真／攝影
流感病毒持續發威，疾管署表示，公費流感及新冠疫苗自10月1日起正式開打，開打第1天流感疫苗接種數為約26.4萬人次，創下近四年來，施打首日最高紀錄；新冠疫苗也接種約8.2萬人次，是去年同期2.1倍。疾管署發言人曾淑慧表示，截至10月6日，公費流感疫苗接種數約106.8萬人次，新冠疫苗接種數約29.5萬人次。

曾淑慧表示，截至10月6日，公費流感疫苗接種數約106.8萬人次，且疫苗株與流行病毒株吻合，新冠疫苗接種數約29.5萬人次。而花蓮光復居民及相關工作人員流感860劑流感及新冠287劑。民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問。

今年度公費流感疫苗已於10月1日分2階段開打，第1階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者等11類對象。

第2階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。且10月1日起至10月31日止，疾管署擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費流感抗病毒藥劑，以把握用藥時機。

疾管署強調，接種公費疫苗有三金「金好康」、「金方便」、「金安全」，而10月中秋連假後，國慶假期又將近，連假出遊及親友相揪參加活動使人群交流頻率增加，提高疫情傳播風險，提醒民眾疫苗接種後2周才有完整保護力。

應盡速接種並務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如有危險徵兆，像是呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，就應盡速就醫，以及時獲得診治。

