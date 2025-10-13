素食者、健康族的飲品新寵！黑麥汁、纖麥汁喝出養生與安心
下班後想來杯清爽飲品，卻又怕糖分、添加物太多？在「無添加」、「少負擔」逐漸成為飲食關鍵字的時代，飲料也要喝得健康、喝得安心！台酒生技推出的「黑麥汁」與「纖麥汁」，以營養補給、清爽氣泡口感，成為高健康意識族群的新寵；原味、烏梅及紅麴口味黑麥汁及纖麥汁，更獲得「歐盟無添加三星驗證」的 Clean Label 保證，真正喝得健康、少負擔。無論是忙碌上班族、講究健康的族群，以及注重飲食清淨的宗教信徒來說，能夠同時滿足健康與安心需求的飲品，才是日常生活中最貼心的陪伴。
黑麥汁：少負擔的清爽能量補給
想喝清爽又能營養補給的健康氣泡飲？台酒生技的原味黑麥汁成分單純、無化學添加，榮獲歐盟無添加三星驗證Clean Label，正是你的安心之選！以全穀大麥芽為基底，補充黑麥營養價值、增強體力。原味黑麥汁還做到減糖25%*，入口清爽不甜膩。更貼心的是，它還添加異麥芽寡醣，幫助消化順暢，是追求健康人士和素食者的最佳飲品，用來取代可樂、汽水，滿足口腹之慾又少負擔。更有烏梅、桂圓、紅麴多重口味，讓你天天喝也不會膩！黑麥汁不含動物性成分，全素、非酒精性飲品，符合素食者需求，也呼應信徒對飲食「潔淨、安心」的要求。許多信眾反映，修課後來一杯黑麥汁，不僅解渴提神，還能感受到舒暢平衡。
纖麥汁：補纖夥伴，一瓶就相近於一顆高麗菜的纖維含量
對忙碌的上班族或飲食不均衡的朋友來說，膳食纖維往往攝取不足。台酒生技的纖麥汁每罐就有 9.9克膳食纖維，相當於近一顆900g的高麗菜**膳食纖維！只要兩罐，就能滿足一天88%的膳食纖維需求***，幫助維持消化道健康，讓生活更順暢。纖麥汁同樣也添加異麥芽寡醣，並榮獲歐盟無添加三星驗證Clean Label。喝起來微甜帶有麥芽香，還有氣泡在舌尖跳動的暢快感，同為全素的非酒精性飲品，用來搭配餐食更加健康均衡，也是追劇必備的健康飲品良伴。
拒絕複雜添加，麥汁喝出健康新日常
想喝飲料但又不想被高果糖飲料「套牢」? 不如換一個更聰明的選擇。無論是運動後想補充能量，還是日常想喝點健康感的飲品，台酒生技的黑麥汁與纖麥汁都能陪你打造更健康的生活。
對於為宗教信仰而茹素的朋友，台酒生技麥汁系列全素可飲用，非酒精性飲料不僅符合宗教飲食原則，更象徵「潔淨無添加」的生活態度，讓健康與精神信念同時被滿足。天天喝麥汁，不只營養好喝，更是一種更健康、更安心的生活選擇。
黑麥汁販售通路：全聯、大全聯、家樂福、蝦皮、momo、台酒便利店、台酒購物網。
👉 https://eshop-ttl.com/shopeemalz
纖麥汁販售通路：全聯、蝦皮、momo、酷澎、台酒便利店、台酒購物網。
👉 https://eshop-ttl.com/shopeefiber
*相較於同系列紅麴口味，原味黑麥汁減糖25%。
**膳食纖維含量來源為衛福部-食品營養成分資料庫。
***以衛福部國人膳食營養素參考攝取量第八版，31-50歲男性與女性平均參考攝取量22.5公克為參考值。
