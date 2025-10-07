國慶日連假觀賞國慶焰火 高公局：注意國道交通管制

國慶日假期為3天連假，高速公路局研判國慶日連假將以觀光旅遊旅次為主，交通量預估為平日1.2倍。其中假期首日(國慶日)南向交通量可達平日1.3倍，為維持國道一定服務水準，高公局規劃時段性封閉部分匝道、實施國5北向高乘載管制、調整收費、開放路肩、匝道儀控等疏導措施，惟將視交通狀況機動調整。

另今年國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，為免大量車潮影響國道交通，高公局配合活動交通管制，將於10月10日實施以下措施。

一、12時至24時封閉國道3號南投交流道雙向出口、南投服務區聯外便道。 二、封閉國道3號南投服務區至中興路段北向路肩。

高公局研判10月10日當天15時起，國3草屯至名間路段即可能有車多壅塞情形，並將持續至深夜。籲請前往觀賞焰火之用路人，事先至「2025國慶焰火在南投」官方網站-交通資訊查詢，預為規劃交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。另因國3南投交流道雙向出口將於12-24時實施封閉，自行開車之民眾，北部地區請由國3草屯及中興交流道、南部地區請由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場。

最後，高公局特別提醒用路人，切勿為了觀賞國慶焰火而於國道刻意放慢車速或臨停路肩，違者可處以新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰。高公局預祝大家國慶日連假愉快，行車平安。