流感疫情疫情升溫…中市出現首例重症患者 80多歲女罹肺炎住院中

台中市政府衛生局今表示，國內呼吸道疫情升溫，流感門急診就診人次明顯增加。本月1日至5日出現首例流感併發重症個案，案主是一名80多歲女性，患有慢性病且未接種今年的季節性流感疫苗。該名個案10月初出現呼吸困難、發燒及咳嗽等症狀，就醫後確診肺炎，目前仍在住院治療中。

疾病管制署傳染病倉儲系統資料顯示，台中市9月21日至10月4日的近兩周類流感門診就診人次分別為1萬8971人次與2萬2580人次，較去年同期的1萬3259人次與1萬3357人次明顯上升。急診就診人次亦分別達1393人次與1819人次，較去年同期的931人次及1001人次都大幅增加，顯示疫情有升溫趨勢。

衛生局說，秋冬為呼吸道傳染病高峰期，流感與新冠病毒流行風險並存，請民眾盡早接種疫苗，降低重症及死亡風險。尤其中秋連假剛結束，國慶連假接續登場，民眾走動頻繁，交流機會增加。截至10月5日止，台中市已完成流感疫苗接種11萬8531人，較去年同期成長52.9%，顯示民眾接種意願踴躍。

局長曾梓展表示，今年流感疫苗與新冠疫苗同步開打，第一階段自10月1日起提供11類公費對象，包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事與防疫人員、國小至高中職學生、禽畜業者等。新冠疫苗則涵蓋65歲以上長者、滿6個月至未滿6歲幼兒及醫事人員等9類。第二階段將於11月1日啟動，擴及50至64歲無高風險慢性病成人，民眾可同時接種兩種疫苗，一次獲得雙重防護。