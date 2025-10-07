龍潭三坑「無農藥茭白筍」正當季 國慶連假出遊7條農遊路線採玩吃

桃園市龍潭區三坑水鄉休閒農業區緊鄰石門水庫與大漢溪，擁有純淨水源與肥沃土壤，孕育出品質鮮甜、口感脆嫩的茭白筍。正值秋季茭白筍盛產，三坑水鄉休閒農業區於國慶連假規劃「三坑水鄉茭遊趣」活動，透過手做茭白筍料理及親採茭白筍，推廣當地食材及客家文化。

桃園市府今於龍潭區三坑自然生態公園舉辦「114年三坑水鄉茭遊趣」活動記得會，副市長蘇俊賓與龍潭農會、休區理事長等貴賓一同體驗。蘇表示，龍潭三坑地區是台灣重要的筊白筍產地，因這邊有好土壤、好水、好技術，每年秋天是筊白筍採收的季節，龍潭在地堅持以無農藥有機生態的栽培，讓最好的水質種出最好的食材。

蘇俊賓提到，三坑在石門水庫的上游，擁有最好的水源，桃園為數全台數一數二筊白筍的產地，而品質最好的就在三坑地區，感謝立委、地方議員爭取經費資源，市府獲更多預算讓筊白筍走進校園餐桌，其中龍潭的學生因產地直送，更是第一優先吃到筊白筍；而龍潭地區不僅有筊白筍，還有稻米、蜂蜜、茶，是全桃園推廣食農教育最有意思的地區。

農業局指出，「三坑水鄉茭遊趣」活動將在國慶連假10月10日至12日熱鬧展開，除了行銷茭白筍，更推廣三坑水鄉休閒農業區的在地文化，桃園市政府與在地農場合作，將稻米、茶葉、活魚等多樣農特產品，融合客家文化與農村景觀，一共規劃7條農遊路線與13場食農教育體驗，展現「生產、生態、生活」兼具的水鄉特色。