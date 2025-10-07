流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

流感病毒持續發威，衛福部疾管署公布上周至今新增16例死亡個案，第40周類流感門急診就診人次計15萬251人次，較前一周13萬2405人次，上升13.5%，近期呈上升趨勢，急診就診病例百分比為13.4%，處流感流行期。疾管署防疫醫師林詠青表示，流感上周新增共有16例死亡個案，為未滿10歲至80多歲，感染型別為13例A型H1N1、3例A型H3N2，均未接種流感疫苗，75％具慢性病史。

林詠清說，最小的是一位南部的5歲女童本身沒有潛在病史，從來沒有接種過流感病，在9月中旬時一開始有咳嗽、發燒的症狀，被診斷成A型流感陽性，且就醫當天持續高燒意識不清跟抽搐的狀況，到急診就醫後，診斷可能有併發腦炎的情形，當下就收住到加護病房並給流感抗病毒藥物。在這個住院期間做腦部檢查有嚴重的腦水腫，9月底還是經過治療不幸過世，死亡時間是距離他發病大概是10天，主要的死因是流感重症併發腦炎。

林詠清表示，另一例為40幾歲的中部女性，個案本身是有潛在的肝臟疾病病史，去年沒有接種過當年度的流感疫苗，9月中旬有發燒、咳嗽、呼吸急促和腹部疼痛，隔天就醫就馬上就收治住院，住院期間後續又出現意識障礙，胸部X光顯示有肺水腫還有血氧下降轉到加護病房，並給予流感抗病毒藥物，確診感染A型流感，不過本身疾病關係症狀變化很快，距離發病2周後死亡，主因為流感重症和呼吸衰竭跟急性肝腎衰竭。

林詠清說，2人未有施打疫苗，提醒除了流感外高危險群，新冠也是風險比較高的對象，所以還是呼籲有符合公費疫苗接種資格，盡早施打。

依據疾管署統計，目前國內新冠疫情處低點波動，第40周新冠門急診就診計1954人次，較前一周下降7.5%，國內目前主流變異株為NB.1.8.1。在國際疫情部分，日本新冠疫情目前處於高點波動，韓國也呈剛抵疫情高點，將返轉下降趨勢。