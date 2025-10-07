國慶連假國道估湧觀光車潮 交通量平日1.2倍

國慶連假將於週五（10日）展開，高公局預估國慶連假以觀光旅遊旅次為主，交通量為平日的1.2倍。由於國慶焰火施放地點臨近國3南投交流道，高公局指出屆時將有交管措施。

今年國慶連假為10月10日到12日，交通部高速公路局交通管理組科長張耿宗今天在例行記者會中表示，研判今年國慶連假的國道車潮將以觀光旅遊旅次為主，交通量為平日的1.2倍，其中連假首日的南向交通量可達平日的1.3倍。

張耿宗表示，國慶連假期間規劃時段性封閉匝道、國5北向高乘載管制、調整收費、開放路肩、匝道儀控等疏導措施，並將視交通狀況機動調整。

由於今年國慶焰火施放地點臨近國3南投交流道，國道屆時將配合實施交通管制措施。張耿宗指出，10月10日中午12時到深夜12時，封閉國3南投交流道雙向出口及南投服務區聯外便道、封閉國3南投服務區至中興路段北向路肩。

張耿宗表示，預計10月10日下午3時起，國3草屯至名間路段可能壅塞至深夜，呼籲要欣賞國慶焰火的旅客可以多利用公共運輸。

高公局提醒，若旅客為觀賞國慶焰火而在國道放慢車速或臨停路肩，可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。