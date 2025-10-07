明德水庫水陸空遊憩區新亮點 空中飛索、空中自行車開箱

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉明德水庫ROT案水陸空遊憩區，空中飛索、空中自行車，及復駛遊艇今天開箱。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫新亮點，ROT案水陸空遊憩區空中飛索、空中自行車，及復駛遊艇今天開箱，縣長鍾東錦視察大讚，加上自行車暨環湖步道工程等配套，水庫聚焦觀光再造榮光。

明德水庫水陸空遊憩區預計今年11月1日試營運，規畫碼頭區高塔約6樓高空中飛索，滑降距離約350公尺的鴛島，回程可騎約2樓高空中自行車，或搭鴛鴦船，送審票價450元；此外，遊艇環湖行程約100分鐘，先到舞台區欣賞客家文化擂茶舞蹈，選購伴手禮，送審票價400元。

鍾東錦今天率同團隊，視察明德水庫ROT案水陸空遊憩區，他特別關心安全問題，業者報告空中飛索、空中自行車安全都經過專業認證，萬一發生故障，也有緊急應變計畫，保證安全沒有問題，鍾東錦認為空中自行車距離水面2層樓高，空中飛索速度不會很快，示範百公斤體重的教練，過程中頻頻揮手、豎大拇指致意，且設置安全環扣保護，應該不會有危險，歡迎民眾來挑戰。

縣府水利處長楊明鐃表示，明德水庫自行車暨環湖步道建置工程第一期，從南岸日新島至黃屋伙房長2.8公里，目前進度25%，原預計2027年3月完工，如果水位維持，希望明年底完成。

鍾東錦說，明德水庫海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案，今年6月營運，將來籌建中的頭屋鄉天花湖水庫供水，鯉魚潭水庫北送至竹南學園區管線完工，明德水庫聚焦觀光功能，加上推動北岸道路苗16線拓寬、環湖自行車道等，明德水庫聯結苗栗火車頭園區、公館鄉客家文學花園等，建構苗中觀光網絡可期。

水庫 自行車 鍾東錦

