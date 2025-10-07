快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症不治 醫：肝硬化、糖尿病患小心汙水

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
災後接觸到汙水、汙泥導致傷口感染，若未妥善處理恐怕會有潰瘍、惡化，嚴重恐致死。本報資料照片
災後接觸到汙水、汙泥導致傷口感染，若未妥善處理恐怕會有潰瘍、惡化，嚴重恐致死。本報資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，不少民眾陸續湧入協助救災，桃園市全福工程行老闆林鴻森在第一時間載運挖土機奔赴災區，卻不幸感染敗血症，中秋夜病逝。台灣感染症醫學會副秘書長謝顯森表示，災後的汙水潛藏「親水性產氣單胞菌（Aeromonas）」等細菌，常會造成免疫不全患者嚴重的感染，尤其是肝硬化、糖尿病或洗腎患者，只要破皮、碰水都可能致命。

謝顯森指出，「親水性產氣單胞菌」存在於淡水或汙水、淤泥中，每當風災過後，民眾在清理過程中難免都會接觸到髒水，免疫功能不佳、慢性病患者（糖尿病、心臟病、腎臟病、肝硬化等）應避免皮膚接觸汙水或淤泥，否則引發細菌感染，嚴重時可能需截肢。

謝顯森以肝硬化為例，患者的凝血功能較差、皮膚容易受損，只要有一點小傷口也可能細菌入侵，迅速發展成敗血性休克，造成壞死性筋膜炎，死亡率非常高。而糖尿病患者因為高血糖影響血液循環和免疫功能，傷口癒合困難，加上末梢感覺遲鈍，不易注意皮膚傷口，使小傷口產生潰瘍、感染惡化。

謝顯森提醒，如果出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠或其他身體不適的症狀，應盡快就醫。而在救災現場接觸汙泥、廢棄物、髒水等汙染源，務必馬上清洗乾淨。

若出現小傷口，立即消毒並簡單包紮，一旦傷口出現紅、腫、熱、痛，必須特別小心這些發炎反應的典型徵兆，有持續發燒、意識混亂、譫妄等異狀一定要就醫。

在投入災區志工服務，一定要先評估自身健康狀況，謝顯森指出，需固定服藥與就醫的慢性病患者，因為災區環境複雜，一旦受傷或生病，藥物及醫療都不方便取得，反而危及生命。另外，不論任何人，清理時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套、口罩，結束後馬上以肥皂或清水沖洗四肢，做好個人防護。

患者 馬太鞍溪 病患

延伸閱讀

鏟子超人傷口感染逝 醫：傷後4警訊快回診

男子20年糖尿病史被判定恐洗腎 醫揭體內1重金屬影響

鏟子超人中秋連假湧花蓮光復救災 旅館住宿率近6成

花蓮災區剩600多萬噸驚人淤土太難清 農業部暫以防水膠布、砂包穩固

相關新聞

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

流感病毒持續發威，衛福部疾管署公布上周至今新增16例死亡個案，第40周類流感門急診就診人次計15萬251人次，較前一周1...

日本2026退稅新制！他崩潰「要提前4小時到機場」 旅日達人：1類人需早到

日本政府宣布2026年11月起，實施全新免稅制度，旅客購買免稅品時需「先付稅、離境機場退稅」。對此，一名網友哀號「要提前3~4小時去機場退稅好崩潰！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

哈隆颱風風眼出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

哈隆颱風增強為中颱，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天指出，哈隆颱風風眼已經出現，目前位處副高之間導引氣流相對較弱區域，並逐漸...

桃園男童疑遭虐死⋯社工卻被質疑 工會嘆「社工非英雄」：盼不要獵巫

桃園市一名男童昏倒後身亡，被醫院發現身上多處傷痕，通報為兒虐案件。不過，近期鏡周刊報導，社工「只陪玩」，在案發後檢討社工...

金門鄉親廈門遊遭強迫購物 議會籲設兩岸消費糾紛快速窗口

金門上月傳出有民眾揪團參加「低價廈門遊」4天只要新台幣1000元，卻慘遭「強迫消費」，其中一名團員更被迫花費7萬元購買乳...

流感疫苗驚傳打錯劑量！ 2名未滿2歲童僅打半劑 疾管署喊「要查」

公費流感疫苗10月起開打，卻傳出有醫療院所將一劑疫苗，打成「半劑」疫苗，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，今接獲投訴，有一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。