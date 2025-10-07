花蓮「挖土機超人」感染致敗血症不治 醫：肝硬化、糖尿病患小心汙水

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，不少民眾陸續湧入協助救災，桃園市全福工程行老闆林鴻森在第一時間載運挖土機奔赴災區，卻不幸感染敗血症，中秋夜病逝。台灣感染症醫學會副秘書長謝顯森表示，災後的汙水潛藏「親水性產氣單胞菌（Aeromonas）」等細菌，常會造成免疫不全患者嚴重的感染，尤其是肝硬化、糖尿病或洗腎患者，只要破皮、碰水都可能致命。

謝顯森指出，「親水性產氣單胞菌」存在於淡水或汙水、淤泥中，每當風災過後，民眾在清理過程中難免都會接觸到髒水，免疫功能不佳、慢性病患者（糖尿病、心臟病、腎臟病、肝硬化等）應避免皮膚接觸汙水或淤泥，否則引發細菌感染，嚴重時可能需截肢。

謝顯森以肝硬化為例，患者的凝血功能較差、皮膚容易受損，只要有一點小傷口也可能細菌入侵，迅速發展成敗血性休克，造成壞死性筋膜炎，死亡率非常高。而糖尿病患者因為高血糖影響血液循環和免疫功能，傷口癒合困難，加上末梢感覺遲鈍，不易注意皮膚傷口，使小傷口產生潰瘍、感染惡化。

謝顯森提醒，如果出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠或其他身體不適的症狀，應盡快就醫。而在救災現場接觸汙泥、廢棄物、髒水等汙染源，務必馬上清洗乾淨。

若出現小傷口，立即消毒並簡單包紮，一旦傷口出現紅、腫、熱、痛，必須特別小心這些發炎反應的典型徵兆，有持續發燒、意識混亂、譫妄等異狀一定要就醫。

在投入災區志工服務，一定要先評估自身健康狀況，謝顯森指出，需固定服藥與就醫的慢性病患者，因為災區環境複雜，一旦受傷或生病，藥物及醫療都不方便取得，反而危及生命。另外，不論任何人，清理時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套、口罩，結束後馬上以肥皂或清水沖洗四肢，做好個人防護。