後座友人未繫安全帶 駕駛挨罰1500元氣問：該誰出錢？

聯合新聞網／ 綜合報導
根據《道路交通管理處罰條例》規定，後座乘客沒繫安全帶，要處罰駕駛人新台幣1500元罰鍰。示意圖／Ingimage
你搭車坐後座時，會繫安全帶嗎？一名女網友分享，中秋連假跟朋友開車出遊，途中因後座友人未繫安全帶，收到1500元的罰單，讓她疑惑這筆罰金究竟該由誰負責？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

原PO在PTT以「罰單怎麼分」為題，指出中秋連假開車和朋友去宜蘭旅遊，後座兩名友人因未繫安全帶，被警方攔下開單，金額為1500元，讓她好奇發問「大家會怎麼算這個罰款？是1500車上四個人平分？還是1500跟這兩個未繫安全帶的朋友收錢？」

貼文一出後，不少人都認為應該由未繫安全帶的人負責，「罰單拿給後座看，請他們出錢」、「當然是沒繫的出」、「誰沒繫誰付錢」、「罰單的事讓他們知道，他們誰沒出到500以上的就放生吧」、「那兩人全出，1500看清人品，很划算的」。

也有網友分享自身經驗，「身為駕駛，一上車就確認乘客都有繫上安全帶，因為是罰駕駛，不要考驗人性」、「這是駕駛的責任，所以我載人都會要求繫安全帶，不繫的我也不會讓他上車」、「如果不是家人，我都會先說『不繫被拍到自行負擔』」。

事實上，根據《道路交通管理處罰條例》規定，汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人新台幣1500元罰鍰，若營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，處罰該乘客。

罰單 連假 台幣

