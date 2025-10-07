國道服務區暑假營收創新高 清水服務區全年營收上看10億元

暑假為家庭旅遊旺季，返鄉與出遊人次大增，一向是國道服務區的重要營運指標。今年暑假，在旅遊熱潮與客單價提升帶動下，營收達10.51億元，創歷年新高。高公局副局長彭煥儒表示，其中營收最高的為清水服務區，預計今年全年營收可望突破10億元。

高公局表示，7月雖受颱風影響，出遊人次減少，營業額仍有4.93億元；8月則受惠於親子與學生旅次增加，營業額達5.58億元。暑假平均單月營收首度突破 5 億元大關(5.26億元)，較去（113）年同期成長 16.63%，再創歷史新高。

若以各服務區月平均營業額而言，清水服務區拔得頭籌8,529萬元、其次為西螺5,481萬元、關西5,440萬元、泰安4,947萬元、東山3,936萬元。而客單價表現突出的前3名均為觀光旅遊導向，包含蘇澳、南投、東山，展現優異消費力。

整體而言，今年暑假車流量與去年同期相當，分析整體創高營收之主因係消費者購買慾及客單價同步提升所致，此現象在在顯示國道服務區近年提供多元且優質的服務內容獲得用路人高度認同，國道服務區促參委外營運公私協力的成果持續向上攀升，成為政府、民間機構及用路民眾三贏的最佳典範。

彭煥儒說明，服務區營收會不斷攀升主要還是因為消費力增加，以清水服務區為例，再重新裝修後，也重新調整品牌櫃位，據統計目前截至9月營收已達到約7.9億元，刷新歷史新高，觀察客流量也確實有增加，截至9月來客數已達到406萬人次，凸顯在裝修後民眾更加願意來服務區。

至於是否是因為物價上漲所推升，高公局業務組科長蔡欣宛說，以國道旅次來看今年與去年相比大約成長1%，再加上全國休息站服務區的櫃位也自35櫃提升至50櫃，其中有16櫃為全新進駐的品牌櫃位，判斷是因此推升民眾消費力。

高公局提醒行駛開車外出旅遊，請充分休息養足精神再上路，避免疲勞駕駛，若開車疲累，可利用各服務區駕駛人休息室恢復精神與體力，快樂出門、平安回家。