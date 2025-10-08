整理包／全台巨蛋一覽表！這顆蛋造價逾500億元 卻只能容納近萬人

隨著2023年底台北大巨蛋啟用後，為東區商圈帶來碩大的變化，也帶動台灣多個縣市跟進孵蛋，開啟「巨蛋時代」，台中、新北今年也準備加入行列，分別開始規畫動工蓋巨蛋。究竟小小的台灣島嶼上擁有多少顆「蛋」？全台目前已有17座巨蛋，其中10座正在營運，7座正準備孵蛋。

據全台巨蛋數據顯示，目前全台已有8個縣市有蛋，最多的是台北市和桃園市，各有兩座，不過未來桃園正在規畫中的巨蛋完工後，桃園將有4座巨蛋；而目前正在營運的巨蛋中，造價最高的是台北大巨蛋，巨蛋主體花費161億元、整體園區413億元，但目前正在規畫中的桃園航空城巨蛋有望拉高天花板，預計將投資超過500億元。在座位數方面，目前最多的是台北大巨蛋的40575席，之後有機會被新北大巨蛋的預計5萬席次給超越，而最少的是金門小巨蛋的3500席。

《聯合新聞網》統整出，全台巨蛋各個看點與特色。

哪裡縣市巨蛋最多：台北市、桃園市（各2座） 哪個巨蛋花最多錢：台北大巨蛋（413億元） 哪個巨蛋花最少錢：花蓮小巨蛋（4.9億元） 哪個巨蛋容納最多人：台北大巨蛋（40575人） 哪個巨蛋容納最少人：金門小巨蛋（3500人）

文章目錄 北部巨蛋：共有9顆蛋，5顆營運中、4顆規畫中

中部巨蛋：共有3顆蛋，1顆營運中、1顆興建中、1顆規畫中

南部巨蛋：共有2顆蛋，1顆營運中、1顆規畫中

東部巨蛋：共有1顆蛋，1顆營運中

外島巨蛋：共有2顆蛋，2顆營運中

台北大巨蛋

◆全名：台北文化體育園區－巨蛋體育館（Taipei Dome）

◆特色：

．台灣唯一的巨蛋級體育場館，同時也是台北文化體育園區最主要的建築。

．從1991年提出構想，歷經32年終於正式啟用。

．首場正式體育賽事是2023年亞洲棒球錦標賽，首場售票演唱會為2024年12月的周杰倫嘉年華演唱會。

◆啟用日期：2023年12月2日

◆可容納席次：40575席

◆地址：台北市信義區新仁里忠孝東路四段515號（捷運板南線國父紀念館站）

台北小巨蛋面對南京東路的正門設有巨型LED電子看板，為一大特色。 圖／聯合報系資料照片

台北小巨蛋

◆全名：台北市立多功能體育館（Taipei Arena）

◆特色：

．提供體育競賽場地，也為HBL高中甲級籃球聯賽及UBA大專公開一級籃球聯賽決賽場地。

．2008年NBA傳奇明星賽場地之一。

．經常舉辦演唱會、頒獎典禮等大型文藝活動，為台灣娛樂業界的指標場所之一。

．面對南京東路的正門設有巨型LED電子看板「台北天幕」（或稱小巨蛋天幕），平時播送廣告與活動訊息。

．全場有結冰功能，供舉行冰上活動之用，另主場館旁附設小巨蛋冰上樂園溜冰館。

◆啟用日期：2005年12月1日

◆可容納人數：15000人

◆地址：台北市松山區南京東路四段2號（捷運松山新店線台北小巨蛋站）

圖左為新北大巨蛋「樹林機五」模擬圖，右為「淡海二期」模擬圖。 圖／新北市政府、新北市城鄉局提供

新北大巨蛋（規畫中）

◆全名：新北大巨蛋（暫定）

◆特色：

．巨蛋園區模式： 規畫以「巨蛋園區」概念打造，結合體育場、商場、飯店及遊樂設施等多元功能。

． 致力於打造「提早來、留下來、晚點走」的全方位休憩園區，並期望讓新北市躍升國際舞台。

．候選基地優缺點：

「樹林機五」鄰近捷運LG18站（土城樹林線、桃捷棕線）、台鐵樹林站，主導權在市府、土地成本低，但腹地較小，需補強觀光及商業效益。

「淡海二期」腹地大、周邊觀光資源豐富，但易塞車，將以淡水輕軌搭配交通三箭解決，並且用地取得須與中央合作。

◆啟用日期：規畫中，尚無公布預計完工期及啟用期。

◆可容納人數：預計5萬人

◆地址：候選基地「樹林機五」或「淡海二期」，預計年底選定落腳地。

新北小巨蛋（規畫中）

◆全名：新北小巨蛋（暫定）

◆特色：

．新北體育局擬將板橋第二運動場，以BOT按原地重建活化成新北小巨蛋。

．鄰近捷運板橋站、府中站。

．主場館為多功能運動場館，符合籃球、技擊類之競賽標準場地，副場館做暖身球場使用，兼具集會展演的多元空間，另外還有小型運動中心、停車場、餐飲業、藝文空間及其他商業空間，滿足居民需求。

◆啟用日期：最快2026年動工，尚無公布預計完工期及啟用期。

◆可容納席次：預計超過10000人

◆地址：新北市板橋區民權路117號（捷運板南線板橋站、府中站）

林口小巨蛋

◆全名：國立體育大學綜合體育館（Multipurpose Gymnasium of National Taiwan Sport University）

◆特色：

．由台塑創辦人王永慶、王永在兄弟為響應政府發展全民體育之號召，捐贈土地與資金興建。

．台灣首座活動式游泳池，2017年5月17日啟用，包含50公尺標準池和25公尺練習池，世大運結束後拆卸，並移置國家運動訓練中心使用。

．職業籃球隊桃園璞園領航猿與桃園台啤永豐雲豹主場館。

．場館雖然不大，但有號稱零死角、零距離的觀賞體驗。

◆啟用日期：1986年9月

◆可容納人數：15000人

◆地址：桃園市龜山區文化一路250號（機捷A7體育大學站）

桃園巨蛋建造初期屋頂採薄膜鋼索懸吊屋頂結構系統，在當時的台灣是首創技術。 圖／桃園市體育局提供

桃園巨蛋

◆全名：桃園市立綜合體育館（Taoyuan Arena）

◆特色：

．建造初期屋頂採薄膜鋼索懸吊屋頂結構系統，在當時的台灣是首創技術。使用鐵弗龍玻璃纖維屋頂能夠反射光熱，使體育館在白天活動節省大量電能，夜晚使用則光芒四射，如同大型燈籠，壯觀而美麗。

．舉辦籃球與排球賽事、演場會。

．職業籃球隊桃園璞園領航猿與桃園台啤永豐雲豹主場館。

◆啟用日期：1993年9月7日

◆可容納人數：15000人

◆地址：桃園市桃園區三民路一段1號

桃園航空城巨蛋（規畫中）

◆全名：桃園航空城巨蛋（暫定）

◆特色：

．桃園市政府與中信金、榮運合作，在桃園航空城區域規畫的複合型園區中的一項大型運動場館計畫，其中包含倉儲物流、商場、旅宿和辦公空間，預計投資超過500億元，採分期開發。

．由職籃雲豹隊承租作為主場館。

◆啟用日期：第一期工程預計於2026年8月動工，尚無公布預計完工期及啟用期。

◆可容納人數：近萬人

◆地址：桃園市桃園國際機場航空城I基地

中壢大巨蛋（規畫中）

◆全名：桃園市中壢運動園區的綜合運動場館（暫定）

◆特色：

．將以競技運動場地為核心。

．以BOT模式推動，區段徵收工程已完成。

◆啟用日期：預計2026年下半年進行招商，尚無公布預計完工期及啟用期。

◆可容納人數：20000-30000人

◆地址：桃園市中壢區環中東路及中山東路交界處

新竹縣體育館又稱為竹北巨蛋。 圖／聯合報系資料照片

竹北巨蛋

◆全名：新竹縣體育館（Hsinchu County Stadium）

◆特色：

．2008年因球館認養營運單位，將體育館冠名權賣給奧迪汽車，而短暫稱為Audi Center奧迪巨蛋，成為台灣第一個企業冠名體育場館。

．2008年NBA傳奇明星賽場地之一。

．職業籃球隊新竹攻城獅球隊主場館。

．2017年世大運賽事需求，館內設置多功能球場、桌球室、柔道技擊室等，並舉辦足球、水球、武術與柔道項目。

◆啟用日期：2005年3月

◆可容納人數：8000人

◆地址：新竹縣竹北市福興東路一段197號

苗栗巨蛋體育館啟用近25年，1樓主觀眾席座椅全面更新，採用與台北大巨蛋同品牌座椅。 圖／聯合報系資料照片

苗栗巨蛋

◆全名：苗栗巨蛋體育館（Miaoli Arena）

◆特色：

．屋頂採用鋼索薄膜結構，使用鐵氟龍膜布特殊設計具備透光性。

．過去曾舉辦過世界女排大獎賽、SBL超級籃球聯賽、瓊斯杯等賽事。

．2025年7月完成老舊座椅的全面更新，採用與台北大巨蛋同品牌、同款式的座椅，提升觀賽品質。

．主體育館外，還設有地下停車場、溫水游泳池、健身房等配套設施，是一座多功能的綜合體育場館。

◆啟用日期：2001年8月12日

◆可容納人數：7500人

◆地址：苗栗縣苗栗市福麗里國華路1121號

台中超巨蛋落腳水湳經貿園區，圖為提案外觀圖。 圖／台中市政府提供

台中超巨蛋（規畫中）

◆全名：台中超巨蛋（暫定）

◆特色：

．參考東京巨蛋模式，不僅是運動及展演場館，更將結合購物、娛樂、文創、飯店與運動中心的綜合性據點。

．採BOT方式，延續國際會展中心與綠美圖的菱形格紋設計風格。

．可舉辦大型演唱會及棒球賽事。

◆啟用日期：預計2026年動工，2030年完工。

◆可容納人數：30000人以上

◆地址：台中市西屯區水湳經貿園區創研一用地

◆全名：台中巨蛋（暫定）

◆特色：

．由隈研吾及九典聯合建築師事務所攜手打造。

．主打天空迴廊、高規格聲學設計、主副場館的雙蛋設計、綠建築綠化空間、城市地標與市民樂園。

．可舉辦中小型演唱會及籃球等賽事。

◆啟用日期：2024年3月動工，預計2030年完工。

◆可容納人數：15500人

◆地址：台中市北屯區第14期重劃區文中小6用地

台南小巨蛋（規畫中）

◆全名：南市運動藝文休閒園區（暫定）

◆特色：

．打造全國第一件結合「運動、文教、商業」等三種公共建設項目的複合式BOT案件。

．台南首座萬人演唱會場館。

◆啟用日期：預計2028年動工，2030年完工。

◆可容納人數：預計20000人

◆地址：台南市東區生產路的「南台南站副都心」（捷運藍線B8文化中心站、紅線R2南台南站）

高雄巨蛋體育場原本為多功能室內運動場地，近年來以舉辦演唱會及各種展覽為主，實際舉辦體育賽事活動的天數不多。 圖／聯合報系資料照片

高雄巨蛋

◆全名：高雄市現代化綜合體育館（K-Arena）

◆特色：

．結合「健康、休憩、購物」三合一的多功能體育園區，符合奧運標準的現代化設備、多功能的空間運用、綠建築的環保設計，以及周邊結合的購物娛樂中心。

．2009年世界運動會的比賽場地之一。

◆啟用日期：2008年9月27日

◆可容納人數：15000人

◆地址：高雄市左營區博愛二路757號（紅線巨蛋站）

花蓮小巨蛋

花蓮縣立體育館又被稱為小巨蛋，可容納5000人，曾舉辦全民運動會、全國中等學校運動會。 圖／聯合報系資料照片

◆全名：花蓮縣立體育館（Hualien Stadium）

◆特色：

．曾舉辦第38屆金馬獎頒獎典禮、全民運動會、全國中等學校運動會。

．2026將舉辦國際少年運動會。

◆啟用日期：2001年9月

◆可容納人數：5000人

◆地址：花蓮縣花蓮市達固湖灣大路23號

金門小巨蛋

◆全名：金湖綜合體育館（Kinhu Gymnastic）

◆特色：

．兩座主建築，合稱「大小巨蛋」，內設有符合國際規定的籃球場和羽球場。

．A場館有伸縮看台，能根據活動規模調整場地使用。

．建築物頂樓使用大量太陽能光板，運用太陽光發電，提供館內的用電需求，達到節能減碳和綠色建築的效果。

◆啟用日期：2010年8月4日

◆可容納人數：A館3500人、B館566人

◆地址：金門縣金湖鎮士校路五號

澎湖小巨蛋

◆全名：澎湖縣多功能綜合體育館

◆特色：

．澎湖縣政府為打造「運動島」而興建的重要體育設施。

．綜合球場提供2面籃球場或4面排球場或6面羽球場的空間。

◆啟用日期：2020年7月29日

◆可容納人數：2000人

◆地址：澎湖縣馬公市中華路238-1號