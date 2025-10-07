日本2026退稅新制！他崩潰「要提前4小時到機場」 旅日達人：1類人需早到

日本政府宣布2026年11月起，實施全新免稅制度，旅客購買免稅品時需「先付稅、離境機場退稅」。對此，一名網友哀號「要提前3~4小時去機場退稅好崩潰！」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，日本明年11月起改為「先付稅、離境機場退稅」的新制度，屆時只要有購買免稅品，全都要到機場才能退稅，讓他直呼「以後要提前3~4小時到機場，超崩潰的欸！」

貼文一出後，不少網友都表示，「早就該這樣做了，一堆東西買不到，還有的直接賣給現場，看了就心情不好」、「沒辦法，太多人鑽漏洞了，不改不行」、「看到這消息的時候我也是崩潰，幸好我明年是5月去，後年考慮換個國家」、「買不多的不退根本沒差，代購仔比較崩潰」、「到時不能去當白老鼠，趁實施前趕快去」、「以前會買到湊免稅，現在就買剛好就好」。

不過，也有一派網友不在意退稅，「我選擇不退」、「只差10%我沒差」、「如果買的東西退稅金額不多就算了吧」、「還好吧，已經貶到很便宜了」、「我的話，會放棄那個退稅10%，寧願多玩2個小時」、「我覺得他們這樣就能讓不想等的旅客懶得退稅，真的大賺一筆」。

對此，旅日達人林氏璧在臉書表示，日本所有免稅紀錄已經電子化，所以直接在機器掃護照即可，不需要像某些國家還要用退稅單一一掃碼，若能準備足量的退稅機，理論上速度應該會滿快的。未來將規劃成在出發大廳就先刷護照，在行李都沒託運前，就會做一個需不需要檢查行李的判定。

林氏璧也提醒，除非你是個大戶買了一堆免稅品，極可能面臨開箱檢查，才需要提早到機場，不然對絕大多數的旅客來說，新制應該不至於影響太大。