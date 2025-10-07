快訊

鏟子超人傷口感染逝 醫：傷後4警訊快回診

中央社／ 台北7日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災，桃園市挖土機行老闆林鴻森因前往救災被刺傷引發敗血症，於6日晚間中秋夜宣告不治。（林奕華提供）
桃園挖土機行老闆赴花蓮救災傷口感染過世，醫師提醒，加入「鏟子超人」行列應先評估自身健康狀況，免疫力不佳者在災區受傷應立刻就醫，當出現傷口變大、發燒等4警訊應速回診。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災，桃園市挖土機行老闆林鴻森救災時被刺傷，引發敗血症，中秋夜宣告不治。

台灣感染症醫學會副秘書長謝顯森今天接受媒體聯訪表示，洪災地區可能存在本來生活在淡水中的病原體，若接觸到較髒環境，容易發生健康問題，一般人感染可能會代謝掉病原；本身患有慢性疾病者，如果在災區協助清理時不慎受傷，尤其像是腳部受傷，就有可能引發嚴重感染。

謝顯森提醒，肝硬化或糖尿病控制不良者，都是高風險族群。若民眾想前往花蓮災區擔任「鏟子超人」，建議先評估自身慢性病控制情況，如糖尿病患者若控制良好，相對安全；但若是患有無法改變的疾病，如肝硬化、需洗腎等需長期服藥治療者，則不太建議前往參與。

若「鏟子超人」在災區工作時不慎受傷，謝顯森說，第1步應立即消毒，並進行基本護理，若一般人只是小擦傷，簡單護理即可；患有慢性疾病者，在接觸污水、廢棄物等較髒的環境後受傷，建議盡速就醫檢查，小破皮也不要輕忽，特別是慢性病控制不佳者，應主動詢問醫療人員意見。

若慢性病患者受傷後已就醫，但回家後仍感不適，務必再次就醫。謝顯森進一步指出，受傷的「鏟子超人」回家需特別留意症狀，包含傷口紅腫熱痛、傷口範圍擴大，還有出現發燒症狀、意識出現變化等，務必立刻就醫，以免延誤治療時機。

