出生4天就發燒、肌抽躍 男嬰染腸病毒併發重症 6縣市爆超過流行閾值

衛福部疾管署今公布上周新增一例新生兒染腸病毒併發重症案例，該名男嬰為早產兒，一出生就出現呼吸急促等症狀，被收治小兒加護病房，出生第4天發燒、肌抽躍等症狀，被診斷疑有腦炎，經住院後已好轉返家，後續檢驗確認感染腸病毒伊科病毒11型，疾管署副發言人曾淑惠說，已有2縣市超過腸病毒流行閥值、4縣市超過流行閾值八成。

疾管署防疫醫師林詠青表示，疫調時同住家人有感冒情況，不過個案母親沒症狀，因發病時間跟出生後時間相近，加上相關醫護人員及育嬰室相關嬰兒未有相關症狀，所以不排除由母親傳染。提醒民眾腸病毒可能併發腦炎、心肌炎等，還是要盡快就醫避免重症。

依據疾管署監測資料顯示，第40周門急診就診計8484人次，與前一周8537人次相當；近4周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及伊科病毒11型；近期伊科病毒11型檢出數下降，仍可能出現重症病例。

今年累計17例腸病毒感染併發重症確定病例含8例死亡，為近6年同期最高；其中新生兒腸病毒感染併發重症確定病例累計14例，均感染伊科病毒11型，其中7例死亡；目前社區中持續有腸病毒疫情傳播風險，呼籲民眾留意新生兒及幼童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署表示，連假期間民眾出遊往來機會增加，也提高腸病毒傳播的機會，家長帶孩童出入人多擁擠、互動頻繁的場所如室內兒童遊戲場，應教導孩童注意使用設施前後應以肥皂正確洗手。

此外，對於兒童常出入公共場所，業者應定期就幼童常接觸物體表面進行消毒，須注意酒精對腸病毒消毒效果有限，建議可使用濃度500ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）進行一般環境消毒，並注意環境通風，環境、器具等用消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，即可完成消毒。

疾管署說，準媽媽產前盡量避免出入人多擁擠或通風不良處所，並避免接觸有症狀人士，產前14天若出現疑似症狀，如發燒、呼吸道症狀及腹瀉等，應盡速就醫並主動告知醫師。

另請醫療院所加強詢問孕產婦分娩前14天家中其他兒童或同住家人是否有發燒或出現疑似感染腸病毒症狀，以及時提供醫療處置。此外，醫院嬰兒室、托嬰中心及產後護理之家應落實訪客管理及感染管制，降低嬰幼兒感染風險。

疾管署呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能迅速發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，一旦有上述症狀，務必盡速就醫。

另，5歲以下嬰幼童為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意嬰幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。

相關防治資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）「新生兒腸病毒防疫專區」或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。