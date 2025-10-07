優惠補助改造古坑旅宿環境 導入美學遊客住得更舒適

雲林縣古坑鄉饒富自然景觀與人文底蘊，擁有「台灣咖啡原鄉」美名，雲林縣府延續「華山咖啡大街營造計畫」成果，進一步擴大至全區，和雲科大合作導入設計美學與專業能量，補助旅宿業者完成空間改造、品牌翻新與地方整合，達到交通部觀光局好客民宿水準，打造「古坑星集旅宿」的新形象。

古坑旅宿營造計畫第一階段有11家申請，有5家完成改造，其他7家也將在10月底前陸續完工，改造項目大到公共空間動線、景觀、浴室設施及房間、廚房空間，小到地板材質、牆壁顏色、空調，以「田心12」民宿為例，擁有一口上百年古井，對店家、村民都有特別意義，經設計改造為水環境親子戲水空間。

縣長張麗善指出，雲林今年上半年觀光已達2300多萬人次，以香客最多，為留遊客住宿做深度旅遊、消費，尤其古坑觀光資源豐富，為提高競爭力，住宿品質提升很重要，縣府與雲科大合作希望能協助業者達到好客民宿的標準。

建設處長廖政彥表示，這次補助以旅宿環境、設備提升為主，導入雲科大設計能量，讓住宿環境更具特色，縣府補助2分之1改造經費，每案最高可補助300萬元。