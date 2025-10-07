高麗菜種植量連4旬達警戒值 農糧署籲減種轉作

民眾最近會覺得市場高麗菜的價格親民，農業部農糧署今天說，甘藍（高麗菜）種植量已連續4旬達警戒值，呼籲農友分批減種或轉作，分散種植風險，確保合理收益。

農糧署最新發布9月下旬甘藍供苗量資訊，已連續4旬亮紅燈，都超過580萬株；以9月下旬為例，甘藍育苗場出售量為587萬1800株，比近3年同期平均出苗量多了9%，顯示種植情形集中且數量偏高。

農糧署說，甘藍每公頃約種植3萬株，當種植量在540萬到600萬株為達警戒值，600萬株以上為超種。

農糧署發布新聞稿表示，7月28日豪雨後氣候平順，高冷地及平地產區農友持續整地種植蔬菜；依據農糧署「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」統計資料，自8月下旬以來，甘藍種植量已連續4旬達警戒值，為避免產期重疊，籲請農友調整生產規劃、分批減種或轉作，分散種植風險，確保合理收益。

為協助農友掌握最新種植情況，農糧署透過專業育苗場供苗量、遙測判釋及氣候資訊確認種植情形，再輔以產地訪視及洽農民團體了解實際種植情況後，每旬（10日）於官網發布「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」，供農友參考；每月也發布生產預測資訊，供農友調整生產規劃，降低風險。

農糧署說明，供苗預警資訊分為綠、黃、紅及紫色4種燈號，綠、黃燈代表種植面積在合理範圍內，紅燈代表農民種植面積已達合理需求上限，紫燈則代表已嚴重超量種植。

農糧署表示，甘藍是重要大宗蔬菜，每年4月至10月主要由宜蘭、南投、台中等高冷地生產供應，11月至翌年3月以雲林、彰化、嘉義及台南等平地為主；近年因秋季氣候溫暖，高冷地甘藍產期延長，常在11月與平地產區採收期重疊，致產銷失衡風險升高。