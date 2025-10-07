快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
桃園市一名國小三年級男童日前在家中浴室昏倒，4天後身亡。示意圖，本報資料照片
桃園市一名國小三年級男童日前在家中浴室昏倒，4天後身亡。示意圖，本報資料照片

桃園市一名男童昏倒後身亡，被醫院發現身上多處傷痕，通報為兒虐案件。不過，近期鏡周刊報導，社工「只陪玩」，在案發後檢討社工，讓社工界相當無奈，多名社工在社群發文表達遺憾。台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸說，不少基層社工看到指責社工的訊息相當無奈，近期各界「只要出事、必罵社工」，已導致許多人離開職場，呼籲民眾理解社工「不是英雄。」

媒體報導引述鄰居說法，稱社工只陪男童在社區大廳玩耍，未進到個案家中訪視，不過，桃園市政府、衛福部均出面澄清，陪玩者是志工而非社工。沈曜逸則說，社工即使是從事「陪玩」，也不是單純只有玩耍，而是把握與孩子互動機會，了解其身心狀況、活動力、認知情況、表達能力，以及與人互動時是否畏懼等，判斷個案情況，是「邊玩邊做處遇」。

出事男童為桃園市家防中心自113年開始服務的個案，社工除提供親職教育，也安排當男童接受身心科治療，並安排定期心理諮商輔導，且定期訪視，還媒合志工增加資源挹注。沈曜逸表示，社工已盡力連結資源，即使真的發生新聞所說，社工被拒於門外的情況，這也是因為案家容易對社工有防備心，加上社工沒有強制力，確實會有難以進入案家情況，必須將孩子帶到外面提供服務。

沈曜逸表示，希望大家更清楚社工工作內容，並認知社工服務有其極限，雖已盡力，但無法像英雄一樣，救起每一位孩子，盼各界不要只是出事，就厭惡社工，把社工罵得很慘，這已導致近期已愈來愈多社工提出，只要發生社會案件，社工就被各界咎責，讓他們想離開職場。

沈曜逸強調，若主管機關了解相關情況，應出面為社工平反，媒體報導前也應多釐清真相，與相關單位溝通求證，更希望社會冷靜、不要獵物，「社工不是神，已經很盡力了，並非如外界認為都沒用」，各界多給社工包容空間，每一位社工才能做得長久，執行在社會安全網各項任務。

社工

桃園男童疑遭虐死⋯社工卻被質疑 工會嘆「社工非英雄」：盼不要獵巫

桃園市一名男童昏倒後身亡，被醫院發現身上多處傷痕，通報為兒虐案件。不過，近期鏡周刊報導，社工「只陪玩」，在案發後檢討社工...

