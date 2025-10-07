高麗菜超種連亮4旬紅燈 這原因讓農民判斷「紫爆」機率不大
去年高麗菜市價好，加上今年丹娜絲颱風過後的高菜價，讓「國民蔬菜」高麗菜種植量達到紅色警戒，農糧署發出警訊提醒農民誤超種；彰化高麗菜農表示，今年天氣很熱，平地高麗菜不好照顧，種植量大概就是這樣，應不會紫爆。
農糧署今發布連續4旬（一個半月）以來的高麗菜超種警訊，並指出0728豪雨後氣候平順，高冷地及平地產區農民持續整地種植蔬菜，依據「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」統計資料，8月下旬高麗菜種植達警戒值，為避免產期重疊，請農友調整生產規畫、分批減種或轉作以分散種植風險。
全台高麗菜總產量超過42萬噸，彰化縣全年種植面積約826公頃，排名第四大，因高麗菜喜歡涼冷天氣，彰化集中在一期稻作收割後種植。高麗菜農洪鈿豐今表示，氣候變遷一年比一年熱，今年已過中秋的氣溫白天仍高達攝氏30度，高麗菜種在平地太熱不好照顧，目前彰化平原的高麗菜採收量很少，市售台灣高麗菜絕大多數來自中海拔以上農園。
洪鈿豐指出，去年兩個颱風侵台，彰化平原生長達1個月的高麗菜都挺過風災，其餘葉菜類沒這個好運，致使蔬菜整體產量減少時的高麗菜價維持高檔，最低價產地1箱20公斤300元至400元，最高價600元至700元，好行情持續到今年春節前；高麗菜價最差時1箱20公斤僅150元。
受到上一年高麗菜價好，及今年7、8兩月接連多場豪大雨後的菜價飆高，彰化二期轉作高麗菜的農民相當多，最早復耕的天氣熱長得快，約50天可採收，預計最快半個月後上市，8月下旬種的約11月採收。洪鈿豐說，天氣熱不好種，農民應不會再搶種。
多個高麗菜大宗產地的農會表示，基層農會每年都透過產銷班集會、農業活動宣導不要過度集中種植某些蔬菜，但受限天氣、種植習慣、農地土質等因素，西部平原農民還是會種植特定作物，不如雙管齊下，基層農會在第一線輔導農民，農糧署從控管種苗場著手，請業者配合培育種苗合理數量，達到管制不超種高麗菜。
此外，彰化縣另一大宗蔬菜白花椰也有菜金菜土的問題，若均價跌破每公斤15元，溪湖鎮果菜市場公司啟動收購保價機制，製成花椰菜乾並自創品牌「花爺爺」，目前花椰菜乾炒肉絲是溪湖地區餐廳的在地農特產品招牌菜，不只溪湖果菜市場公司，埔鹽鄉永樂等多個社區也自製花椰菜乾出售，至於高麗菜也有社區黃金泡菜、水果泡菜等產品。
