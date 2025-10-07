快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

高麗菜超種連亮4旬紅燈 這原因讓農民判斷「紫爆」機率不大

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣今年高麗菜最快半個月後採收上市。記者簡慧珍／攝影
彰化縣今年高麗菜最快半個月後採收上市。記者簡慧珍／攝影

去年高麗菜市價好，加上今年丹娜絲颱風過後的高菜價，讓「國民蔬菜」高麗菜種植量達到紅色警戒，農糧署發出警訊提醒農民誤超種；彰化高麗菜農表示，今年天氣很熱，平地高麗菜不好照顧，種植量大概就是這樣，應不會紫爆。

農糧署今發布連續4旬（一個半月）以來的高麗菜超種警訊，並指出0728豪雨後氣候平順，高冷地及平地產區農民持續整地種植蔬菜，依據「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」統計資料，8月下旬高麗菜種植達警戒值，為避免產期重疊，請農友調整生產規畫、分批減種或轉作以分散種植風險。

全台高麗菜總產量超過42萬噸，彰化縣全年種植面積約826公頃，排名第四大，因高麗菜喜歡涼冷天氣，彰化集中在一期稻作收割後種植。高麗菜農洪鈿豐今表示，氣候變遷一年比一年熱，今年已過中秋的氣溫白天仍高達攝氏30度，高麗菜種在平地太熱不好照顧，目前彰化平原的高麗菜採收量很少，市售台灣高麗菜絕大多數來自中海拔以上農園。

洪鈿豐指出，去年兩個颱風侵台，彰化平原生長達1個月的高麗菜都挺過風災，其餘葉菜類沒這個好運，致使蔬菜整體產量減少時的高麗菜價維持高檔，最低價產地1箱20公斤300元至400元，最高價600元至700元，好行情持續到今年春節前；高麗菜價最差時1箱20公斤僅150元。

受到上一年高麗菜價好，及今年7、8兩月接連多場豪大雨後的菜價飆高，彰化二期轉作高麗菜的農民相當多，最早復耕的天氣熱長得快，約50天可採收，預計最快半個月後上市，8月下旬種的約11月採收。洪鈿豐說，天氣熱不好種，農民應不會再搶種。

多個高麗菜大宗產地的農會表示，基層農會每年都透過產銷班集會、農業活動宣導不要過度集中種植某些蔬菜，但受限天氣、種植習慣、農地土質等因素，西部平原農民還是會種植特定作物，不如雙管齊下，基層農會在第一線輔導農民，農糧署從控管種苗場著手，請業者配合培育種苗合理數量，達到管制不超種高麗菜。

此外，彰化縣另一大宗蔬菜白花椰也有菜金菜土的問題，若均價跌破每公斤15元，溪湖鎮果菜市場公司啟動收購保價機制，製成花椰菜乾並自創品牌「花爺爺」，目前花椰菜乾炒肉絲是溪湖地區餐廳的在地農特產品招牌菜，不只溪湖果菜市場公司，埔鹽鄉永樂等多個社區也自製花椰菜乾出售，至於高麗菜也有社區黃金泡菜、水果泡菜等產品。

彰化縣基層農會建議農糧署管控種苗場，適當培育高麗菜苗。記者簡慧珍／攝影
彰化縣基層農會建議農糧署管控種苗場，適當培育高麗菜苗。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮果菜市場啟動保價收購白花椰，製成花椰菜乾，花椰菜乾炒肉絲成為溪湖地區餐廳招牌菜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮果菜市場啟動保價收購白花椰，製成花椰菜乾，花椰菜乾炒肉絲成為溪湖地區餐廳招牌菜。記者簡慧珍／攝影

延伸閱讀

高麗菜連4旬超種亮紅燈 較近三年同期增種9%

高麗菜種植過量11月恐供過於求 仍有農民「賭一把」指望撿紅盤

「2025台灣設計展－彰化行」　即將開「彰」

彰化「皮脆到不行的鍋貼」很厲害！別只吃肉圓、爌肉飯 在地人「吃了好多年」推爆：比連鎖店好吃

相關新聞

在冷氣房裡也狂冒汗！ 醫示警：小心甲狀腺亢進、血糖異常

天氣炎熱滿身汗，不見得全是正常代謝反應！胃腸肝膽科暨基因醫師張家銘提醒，若在冷氣房仍不停冒汗、半夜盜汗，或一緊張就滿身濕透，可能是身體在「發出警訊」，除了自律神經失調與更年期變化外，甲狀腺功能亢進、血糖異常也可能是背後原因，若同時出現心悸、疲倦、體重異常變化，更要提高警覺。

男子20年糖尿病史被判定恐洗腎 醫揭體內1重金屬影響

不少人以為，腎臟壞掉多半與糖尿病、高血壓有關，但醫師提醒，體內「重金屬汞」過量，也可能是讓腎功能惡化的元凶。腎臟科醫師江守山分享一名73歲男性案例，該名患者有20年糖尿病史，近年腎功能一路下滑，被判定為慢性腎衰竭第三期末，醫師甚至認為難以避免洗腎，然而，令人意外的是，他卻未出現蛋白尿等糖尿病腎病變常見症狀。

出生4天就發燒、肌抽躍 男嬰染腸病毒併發重症 6縣市爆超過流行閾值

衛福部疾管署今公布上周新增一例新生兒染腸病毒併發重症案例，該名男嬰為早產兒，一出生就出現呼吸急促等症狀，被收治小兒加護病...

桃園男童疑遭虐死⋯社工卻被質疑 工會嘆「社工非英雄」：盼不要獵巫

桃園市一名男童昏倒後身亡，被醫院發現身上多處傷痕，通報為兒虐案件。不過，近期鏡周刊報導，社工「只陪玩」，在案發後檢討社工...

金門鄉親廈門遊遭強迫購物 議會籲設兩岸消費糾紛快速窗口

金門上月傳出有民眾揪團參加「低價廈門遊」4天只要新台幣1000元，卻慘遭「強迫消費」，其中一名團員更被迫花費7萬元購買乳...

連假大吃大喝平均增1.5公斤 醫揭「數字斷食法」不吃只會更胖

10月好幾個連假，不少人安排了好幾場烤肉聚餐！國健署資料顯示，國人在節日後平均增重0.4至1.5公斤，收假後想減重，光靠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。