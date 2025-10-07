哈隆颱風風眼出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

哈隆颱風增強為中颱，氣象粉專「觀氣象看天氣」今天指出，哈隆颱風風眼已經出現，目前位處副高之間導引氣流相對較弱區域，並逐漸轉向，由於所處環境海溫高且風切低，未來強度很有機會達到強颱等級，並在９日前後從東京南方海面掠過，前往日本關東地區的民眾可以稍微留意。

「觀氣象看天氣」指出，未來幾天由於副高勢力仍強勢壓在台灣上空，北方雖有冷空氣活動訊號，但高壓冷源中心仍以偏北通過，預估8日到10日台灣附近風向會稍微轉為東北風，北部高溫從33到35度稍微降到31到33度，迎風面東北角地區可能有雨，但雨勢應該不至於太明顯；中部以南地區高溫仍有33-35度，降溫幅度不太明顯，感受上仍然炎熱，目前台灣附近要明顯轉涼，從模式資料看來，可能要等到18日以後了。

中央氣象署指出，哈隆颱風預估未來將在日本南方海面北轉，預計朝東北方離開，後天較接近日本，對台灣天氣沒有直接影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。