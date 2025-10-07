快訊

金門鄉親廈門遊遭強迫購物 議會籲設兩岸消費糾紛快速窗口

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員董森堡建議，縣府應在「不涉公權力與政治」的前提下，成立金廈兩地跨境消費糾紛快速協處窗口，並將接獲投訴的個案設立標準作業流程（SOP），將個案追蹤、彙整，並定期向陸委會及中央通報。記者蔡家蓁／攝影
金門上月傳出有民眾揪團參加「低價廈門遊」4天只要新台幣1000元，卻慘遭「強迫消費」，其中一名團員更被迫花費7萬元購買乳膠床墊與被子，宛如「肥羊被宰」。這起事件在地方引發高度關注，金門縣議會第8屆第14次臨時會今日針對事件召開專案報告，議員們接連砲轟縣府宣導不足，要求加強宣導，議員董森堡要求成立兩岸跨境消費糾紛「快速處理窗口」，以防更多鄉親受害。

消保官王晶英在專案報告時說明，該起事件發生於上月初，民眾自行揪團赴廈門參加低價旅遊所引發的消費糾紛，由於跨境消費涉及國際司法管轄權，地方政府無調查權，目前案件已移交交通部觀光署調查，是否涉及不法仍待中央認定。

她提到，依現行規定，台灣僅與韓國簽署消費爭議救濟MOU，兩岸尚無正式協處機制；若為合法旅行團行程，民眾可透過品保協會協助申訴，但私人揪團或散客出行，因屬國際消費爭議，處理相對困難。她透露，金門縣府已與廈門翔安區消保單位建立非正式對接管道，此次事件亦協助3名受害民眾成功退款，但目前仍缺乏制度化的雙邊協處平台。

「這根本是詐騙集團！」議員洪成發痛批，類似免費接待的背後往往是詐騙套路，利用「免費吃住、超低價行程」誘騙民眾落入強迫購物陷阱，他說，目前不管國外或大陸團，都有分專門旅遊，就不走購物點；與低價團，頻頻穿插購物的行程，他說這種有購物行程，若旅客不買，導遊便會「翻臉」，甚至有遊客遭關在店內強迫購物的案例。洪成發呼籲，縣府應加強宣導，提醒鄉親別被「免費招待」沖昏頭。

議員董森堡則指出，事件凸顯小三通出現結構性問題，自去年6月1日觀光署禁止旅行社招攬赴陸團客後，大量旅行社改採旅客「散客進、團體出」的方式赴中，導致在地人的機票與船票等民生資源被排擠，也讓跨境糾紛頻傳。他批評中央「禁團令」形同「鴕鳥政策」，縣府應主動與中央協調、反映實際問題。

董森堡並建議，縣府應在「不涉公權力與政治」的前提下，成立金廈兩地跨境消費糾紛快速協處窗口，並將接獲投訴的個案設立標準作業流程（SOP），將個案追蹤、彙整，並定期向陸委會及中央通報，讓消費者的權益有機會獲得救濟。

此外，董森堡也點出該起案件中的「馬老師」，目前在社區大學與樂齡中心擔任學習師資，要求社會處與教育處未來在師資選拔要慎選，一定要有學歷與證照，另涉及消費糾紛、或性平爭議者，都要謹慎篩選師資，不然她若利用教學管道進行揪團，這部分縣府可能需要承擔風險。

對於議員質疑，縣府觀光處回應，目前跨境消費糾紛涉及中央法規，地方僅能依權責範圍加強宣導與協助，並將檢討建立更完善的協處流程。

「這根本是詐騙集團！」議員洪成發痛批，類似免費接待的背後往往是詐騙套路，利用「免費吃住、超低價行程」誘騙民眾落入強迫購物陷阱。記者蔡家蓁／攝影
