鏟子超人湧入花蓮 中秋連假住房率5到6成

赴花蓮縣光復鄉救災的「鏟子超人」湧入花蓮，花蓮旅館公會理事長張琄菡今天表示，中秋連假住房率達5到6成，多以志工為主。觀光署也表示，協助志工住宿的媒合率約59.58%。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災。

花蓮旅館公會理事長張琄菡今天向媒體表示，上週末全花蓮的平均住宿為5成，若扣除災民收容、重機具志工、少部分的救難人員之後，住房率約5到6成，主要以志工為主。

張琄菡表示，中秋連假的前2天住房率約有6成，到收假日明顯下降，住房率不到4成。

部分旅館以收容災民為主，張琄菡說，以旅館公會115家旅館來說，約有20家收容災民為主，截至目前收容約430人次。

另外，交通部觀光署也協助志工媒合住宿。觀光署表示，有關光復志工住宿媒合率，目前為止需住人數1920人，媒合人數1144人，媒合率約59.58%，會隨時滾動修正。