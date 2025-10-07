快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

鏟子超人湧入花蓮 中秋連假住房率5到6成

中央社／ 台北7日電

赴花蓮縣光復鄉救災的「鏟子超人」湧入花蓮，花蓮旅館公會理事長張琄菡今天表示，中秋連假住房率達5到6成，多以志工為主。觀光署也表示，協助志工住宿的媒合率約59.58%。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災。

花蓮旅館公會理事長張琄菡今天向媒體表示，上週末全花蓮的平均住宿為5成，若扣除災民收容、重機具志工、少部分的救難人員之後，住房率約5到6成，主要以志工為主。

張琄菡表示，中秋連假的前2天住房率約有6成，到收假日明顯下降，住房率不到4成。

部分旅館以收容災民為主，張琄菡說，以旅館公會115家旅館來說，約有20家收容災民為主，截至目前收容約430人次。

另外，交通部觀光署也協助志工媒合住宿。觀光署表示，有關光復志工住宿媒合率，目前為止需住人數1920人，媒合人數1144人，媒合率約59.58%，會隨時滾動修正。

延伸閱讀

花蓮災區剩600多萬噸驚人淤土太難清 農業部暫以防水膠布、砂包穩固

中秋連假無照青少年接連肇事 國慶連假警方將專案取締

挖土機超人救災遭刺傷敗血症亡 李鴻源：非專業別進災區 讓軍方處理

灰髮蒼蒼災民火車上讓座 鏟子超人聽聞故事紅了眼眶

相關新聞

在冷氣房裡也狂冒汗！ 醫示警：小心甲狀腺亢進、血糖異常

天氣炎熱滿身汗，不見得全是正常代謝反應！胃腸肝膽科暨基因醫師張家銘提醒，若在冷氣房仍不停冒汗、半夜盜汗，或一緊張就滿身濕透，可能是身體在「發出警訊」，除了自律神經失調與更年期變化外，甲狀腺功能亢進、血糖異常也可能是背後原因，若同時出現心悸、疲倦、體重異常變化，更要提高警覺。

男子20年糖尿病史被判定恐洗腎 醫揭體內1重金屬影響

不少人以為，腎臟壞掉多半與糖尿病、高血壓有關，但醫師提醒，體內「重金屬汞」過量，也可能是讓腎功能惡化的元凶。腎臟科醫師江守山分享一名73歲男性案例，該名患者有20年糖尿病史，近年腎功能一路下滑，被判定為慢性腎衰竭第三期末，醫師甚至認為難以避免洗腎，然而，令人意外的是，他卻未出現蛋白尿等糖尿病腎病變常見症狀。

出生4天就發燒、肌抽躍 男嬰染腸病毒併發重症 6縣市爆超過流行閾值

衛福部疾管署今公布上周新增一例新生兒染腸病毒併發重症案例，該名男嬰為早產兒，一出生就出現呼吸急促等症狀，被收治小兒加護病...

桃園男童疑遭虐死⋯社工卻被質疑 工會嘆「社工非英雄」：盼不要獵巫

桃園市一名男童昏倒後身亡，被醫院發現身上多處傷痕，通報為兒虐案件。不過，近期鏡周刊報導，社工「只陪玩」，在案發後檢討社工...

金門鄉親廈門遊遭強迫購物 議會籲設兩岸消費糾紛快速窗口

金門上月傳出有民眾揪團參加「低價廈門遊」4天只要新台幣1000元，卻慘遭「強迫消費」，其中一名團員更被迫花費7萬元購買乳...

連假大吃大喝平均增1.5公斤 醫揭「數字斷食法」不吃只會更胖

10月好幾個連假，不少人安排了好幾場烤肉聚餐！國健署資料顯示，國人在節日後平均增重0.4至1.5公斤，收假後想減重，光靠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。