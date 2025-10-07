快訊

在冷氣房裡也狂冒汗！ 醫示警：小心甲狀腺亢進、血糖異常

聯合新聞網／ 綜合報導
天氣炎熱滿身汗，不見得全是正常代謝反應。示意圖／AI生成
天氣炎熱滿身汗，不見得全是正常代謝反應。示意圖／AI生成

天氣炎熱滿身汗，不見得全是正常代謝反應。胃腸肝膽科暨基因醫師張家銘提醒，若在冷氣房仍不停冒汗、半夜盜汗，或一緊張就滿身濕透，可能是身體在「發出警訊」，除了自律神經失調與更年期變化外，甲狀腺功能亢進、血糖異常也可能是背後原因，若同時出現心悸、疲倦、體重異常變化，更要提高警覺。

張家銘在臉書發文分享，一篇2024年刊登於《國際生物氣象學》（International Journal of Biometeorology）的研究，分析不同年齡層、體能狀況與環境條件下的出汗反應，結果發現，隨著年齡增長，神經傳導速度減慢、汗腺對溫度的敏感度下降，導致長者較難透過流汗散熱，也因此更容易在夏季發生中暑。

張家銘建議，要讓汗流出來，身體才會降溫，尤其是長輩更該保持一點「熱刺激」，長時間待在冷氣房，會讓身體忘記如何調節體溫。平時可透過晨間快走10分鐘、洗熱水澡多待兩分鐘、泡腳或曬太陽等方式，重新喚醒對溫度的感受。

他補充，若是在運動氣溫高或泡三溫暖時流汗，是體溫調節正常的表現，但若在冷氣房仍大量出汗、夜間盜汗或情緒緊張時異常流汗，就可能是內分泌或自律神經異常的信號，民眾可觀察出汗是否全天發生、集中於手掌或全身、以及是否伴隨心悸與倦怠等症狀，以利醫師判斷。

此外，人體不同姿勢時，散熱部位也會有所差異。張家銘說，平躺時下半身出汗較多；坐著時軀幹最容易出汗；而站立時則以背部為主要散熱區，這是因為身體接觸面積受壓時，局部汗腺活動會被抑制，其他區域便會代償增加。久坐者若常覺下半身冰冷，可每小時起身活動、踮腳尖或睡前熱敷雙腳，幫助體溫重新分布，也有助於改善睡眠品質與情緒穩定。

冷氣 甲狀腺 氣溫 運動

