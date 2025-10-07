快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣設計展「殿氣現場」開展 林強與人間國寶演繹當代聲景

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣設計展10月10日至26日登場，鹿港展區的「殿氣現場」，以音樂與工藝雙主軸亮相。圖／彰化縣府提供
台灣設計展10月10日至26日登場，鹿港展區的「殿氣現場」，以音樂與工藝雙主軸亮相。圖／彰化縣府提供

台灣設計展10月10日至26日登場，鹿港展區「文化行｜殿氣現場 Live in Belief」以音樂與工藝雙主軸亮相，活動由音樂人林強擔任協同策展人，與INCEPTION啟藝、StreetVoice街聲、究方社等團隊共同打造，以聲音與手作為媒介，展區呈現讓人驚豔。

彰化縣府指出，林強策劃的「殿氣LIVE」融合北管、民謠、古典與電子音樂，22場演出橫跨全展期，讓DJ MIX節奏與傳統樂器共鳴，從鼓點震動到弦樂流轉，聲音在廟埕與展場之間穿梭，呈現文化信仰的能量與現代美學的共振，包括彰化在地樂團、DJ，以及林強與笙樂的演出，都將成為最具代表性的文化現場。

與音樂相映的展覽「殿氣現場」，則聚焦「技藝」與「手」的文化語言，四位人間國寶，包括金工藝師施至輝、銅雕藝師施鎮洋、漆藝師李秉圭、木雕藝師陳萬能帶領28位藝師共同展出八大工藝類型，展區以大型LED影像搭配實體作品，讓手作紋理與光影共舞，呈現世代技藝的脈動與延續。

此外，鹿港展區也將傳統表演藝術帶入跨域實驗場，歌仔戲人間國寶廖瓊枝傳藝生江怡璇、布袋戲人間國寶陳錫煌傳藝生陳韋佑，以及百年館閣「鹿港聚英社」的南管樂團，皆以全新方式與設計思維結合，為傳統藝術注入當代創造力。

台灣設計展鹿港展區「文化行｜殿氣現場 Live in Belief」以音樂與工藝雙主軸亮相，活動由音樂人林強擔任協同策展人。圖／彰化縣府提供
台灣設計展鹿港展區「文化行｜殿氣現場 Live in Belief」以音樂與工藝雙主軸亮相，活動由音樂人林強擔任協同策展人。圖／彰化縣府提供
台灣設計展10月10日至26日登場，鹿港展區的「殿氣現場」，以音樂與工藝雙主軸亮相，還有互動體驗。圖／彰化縣府提供
台灣設計展10月10日至26日登場，鹿港展區的「殿氣現場」，以音樂與工藝雙主軸亮相，還有互動體驗。圖／彰化縣府提供

延伸閱讀

「2025台灣設計展－彰化行」　即將開「彰」

2025台灣設計展「田尾行」開啟美學想像 商家：希望不被看穿

鐵道迷久等了！彰化扇形車庫整修完工 國慶日與台灣設計展同步登場

2025台灣設計展倒數計時 「冠軍行」首度亮相曝彰化活力

相關新聞

男子20年糖尿病史被判定恐洗腎 醫揭體內1重金屬影響

不少人以為，腎臟壞掉多半與糖尿病、高血壓有關，但醫師提醒，體內「重金屬汞」過量，也可能是讓腎功能惡化的元凶。腎臟科醫師江守山分享一名73歲男性案例，該名患者有20年糖尿病史，近年腎功能一路下滑，被判定為慢性腎衰竭第三期末，醫師甚至認為難以避免洗腎，然而，令人意外的是，他卻未出現蛋白尿等糖尿病腎病變常見症狀。

桃園男童疑遭虐死⋯社工卻被質疑 工會嘆「社工非英雄」：盼不要獵巫

桃園市一名男童昏倒後身亡，被醫院發現身上多處傷痕，通報為兒虐案件。不過，近期鏡周刊報導，社工「只陪玩」，在案發後檢討社工...

金門鄉親廈門遊遭強迫購物 議會籲設兩岸消費糾紛快速窗口

金門上月傳出有民眾揪團參加「低價廈門遊」4天只要新台幣1000元，卻慘遭「強迫消費」，其中一名團員更被迫花費7萬元購買乳...

連假大吃大喝平均增1.5公斤 醫揭「數字斷食法」不吃只會更胖

10月好幾個連假，不少人安排了好幾場烤肉聚餐！國健署資料顯示，國人在節日後平均增重0.4至1.5公斤，收假後想減重，光靠...

出生4天就發燒、肌抽躍 男嬰染腸病毒併發重症 6縣市爆超過流行閾值

衛福部疾管署今公布上周新增一例新生兒染腸病毒併發重症案例，該名男嬰為早產兒，一出生就出現呼吸急促等症狀，被收治小兒加護病...

高麗菜超種連亮4旬紅燈 這原因讓農民判斷「紫爆」機率不大

去年高麗菜市價好，加上今年丹娜絲颱風過後的高菜價，讓「國民蔬菜」高麗菜種植量達到紅色警戒，農糧署發出警訊提醒農民誤超種；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。