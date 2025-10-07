聽新聞
台灣設計展「殿氣現場」開展 林強與人間國寶演繹當代聲景
台灣設計展10月10日至26日登場，鹿港展區「文化行｜殿氣現場 Live in Belief」以音樂與工藝雙主軸亮相，活動由音樂人林強擔任協同策展人，與INCEPTION啟藝、StreetVoice街聲、究方社等團隊共同打造，以聲音與手作為媒介，展區呈現讓人驚豔。
彰化縣府指出，林強策劃的「殿氣LIVE」融合北管、民謠、古典與電子音樂，22場演出橫跨全展期，讓DJ MIX節奏與傳統樂器共鳴，從鼓點震動到弦樂流轉，聲音在廟埕與展場之間穿梭，呈現文化信仰的能量與現代美學的共振，包括彰化在地樂團、DJ，以及林強與笙樂的演出，都將成為最具代表性的文化現場。
與音樂相映的展覽「殿氣現場」，則聚焦「技藝」與「手」的文化語言，四位人間國寶，包括金工藝師施至輝、銅雕藝師施鎮洋、漆藝師李秉圭、木雕藝師陳萬能帶領28位藝師共同展出八大工藝類型，展區以大型LED影像搭配實體作品，讓手作紋理與光影共舞，呈現世代技藝的脈動與延續。
此外，鹿港展區也將傳統表演藝術帶入跨域實驗場，歌仔戲人間國寶廖瓊枝傳藝生江怡璇、布袋戲人間國寶陳錫煌傳藝生陳韋佑，以及百年館閣「鹿港聚英社」的南管樂團，皆以全新方式與設計思維結合，為傳統藝術注入當代創造力。
