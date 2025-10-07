快訊

林火通報拿獎金 最先通報者可獲5000元獎金

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
由於近日高溫炎熱，雙北至新竹等山區被林火風險評估系統評為林火高危險區域。圖／取自林火風險評估系統網站
由於近日高溫炎熱，雙北至新竹等山區被林火風險評估系統評為林火高危險區域。圖／取自林火風險評估系統網站

近年受到全球暖化、極端氣候影響，全球森林野火災害越發嚴重，林業及自然保育署表示，每年10月起至次年5月是中南部乾燥季節，近5年有89%，約229件林火發生在這段期間，為預防森林火災發生勝過災害的搶救，民眾只要發現森林火災並最先通報者，可獲得5000元獎金。

林保署指出，今年1月美國南加州野火事件，造成至少29人死亡、1.6萬餘棟建築受損及燒毀面積綿延233.7平方公里，經濟損失高達2750億美元，不僅造成森林資源減損，也危害人民生命財產。而台灣位處季風氣候區，受季風交替、地形影響，每年10月起至次年5月梅雨季節來臨前，是中南部乾燥季節，近5年更高達89%林火發生在這段期間，據統計原因大多與人為用火不慎有關。

林保署表示，為強化森林火災風險潛勢評估並喚起民眾防災意識，已建置林火風險評估系統，民眾可透過該系統查詢各地7日內之林火潛在風險。

林保署表示，民眾若發現森林火災，可立即撥打免費專線0800-000930或119，最先通報者還可獲得5000元獎金；另舉報燒毀國、公有林的行為，經查證屬實，舉報人可獲最高10萬元獎金。

