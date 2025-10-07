男子20年糖尿病史被判定恐洗腎 醫揭體內1重金屬影響

不少人以為，腎臟壞掉多半與糖尿病、高血壓有關，但醫師提醒，體內重金屬「汞」過量，也可能是讓腎功能惡化的元凶。腎臟科醫師江守山分享一名73歲男性案例，該名患者有20年糖尿病史，近年腎功能一路下滑，被判定為慢性腎衰竭第三期末，醫師甚至認為難以避免洗腎，然而令人意外的是，他卻未出現蛋白尿等糖尿病、腎病變常見症狀。

江守山在臉書指出，進一步檢測後發現，這名病患血中「汞」濃度異常偏高，推測腎衰竭與糖尿病無關，而是受到重金屬影響，經過約20周排除治療後，患者血中汞含量顯著下降，腎絲球過濾率（GFR）從35回升到63，腎功能成功恢復至第二期，也代表暫時無須洗腎。

胃腸肝膽科醫師李宜霖指出，人體接觸到汞的途徑相當多樣，最常見的來源是食用遭甲基汞污染的魚類與海鮮，且即使經過烹調也難以去除。此外，在從事工業製程或採礦作業時，也可能因吸入汞蒸氣而造成危害。

李宜霖說明，汞中毒的症狀依種類與暴露量不同而有差異，其中對神經系統的損害最為明顯。若是元素汞（常見於溫度計、省電燈泡、螢光燈、牙科填充物等）大量吸入，會迅速出現急性反應，如咳嗽、呼吸困難、口中出現金屬味、噁心、嘔吐、牙齦出血或腫脹，嚴重者甚至可能出現肺部、中樞神經與腎臟毒性。

至於有機汞（甲基汞），主要經由長期攝取魚類、海鮮累積於體內，屬於慢性中毒。常見症狀包含手腳麻木或刺痛、顫抖、步態不穩、視力模糊或複視、記憶力衰退，嚴重時甚至出現癲癇發作，這類汞會引起典型的遲發性神經損傷。

另外，無機汞多來自燃煤、電池、殺菌劑或含甘汞成分的藥物，中毒後可能出現喉嚨或胃部灼熱、噁心、嘔吐、腹瀉，甚至在嘔吐物或糞便中出現血絲，尿液顏色改變。此類汞會同時攻擊大腦、腎臟與胃腸道，造成明顯毒性反應。