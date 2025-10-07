快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

高麗菜連4旬超種亮紅燈 較近三年同期增種9%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」最新統計，今年9月下旬甘藍供苗量計587.2萬株，呈紅色燈號，較近3年同期增加9%。圖／聯合報系資料照片
根據「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」最新統計，今年9月下旬甘藍供苗量計587.2萬株，呈紅色燈號，較近3年同期增加9%。圖／聯合報系資料照片

農業部農糧署今表示，0728豪雨後氣候平順，高冷地及平地產區農民持續整地種植蔬菜，但根據「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」統計資料顯示，自8月下旬以來，甘藍（高麗菜）種植量已連續4旬達警戒值，籲請農友調整生產規畫、分批減種或轉作，以分散種植風險。

甘藍是重要大宗蔬菜，每年4月至10月主要由宜蘭、南投、台中等高冷地生產供應，11月至翌年3月則以雲林、彰化、嘉義及台南等平地為主。

農糧署表示，近年因秋季氣候溫暖，高冷地甘藍產期延長，常在11月與平地產區採收期重疊，致產銷失衡風險升高。農糧署最新發布9月下旬供苗量資訊，甘藍已連續4旬亮紅燈，顯示種植情形集中且數量偏高。

農糧署呼籲，農友應適度調整種植規劃，購苗種植前可先參考「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊，即時掌握全臺甘藍種植趨勢，妥善規畫下一批種植計畫，以降低風險、穩定收益。

根據「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」最新統計，今年9月下旬甘藍供苗量計587.2萬株，呈紅色燈號，屬警戒值範圍，較近3年同期增加9%。

延伸閱讀

高麗菜種植過量11月恐供過於求 仍有農民「賭一把」指望撿紅盤

農糧署29日起光復鄉3定點 午晚發便當給災民志工

影／花蓮堰塞湖洪水釀「末日景象」 災民揮汗挖泥怒：這是人禍！

樺加沙風力驚人 北市最強風時間曝平地恐9級山區12級

相關新聞

在冷氣房裡也狂冒汗！ 醫示警：小心甲狀腺亢進、血糖異常

天氣炎熱滿身汗，不見得全是正常代謝反應！胃腸肝膽科暨基因醫師張家銘提醒，若在冷氣房仍不停冒汗、半夜盜汗，或一緊張就滿身濕透，可能是身體在「發出警訊」，除了自律神經失調與更年期變化外，甲狀腺功能亢進、血糖異常也可能是背後原因，若同時出現心悸、疲倦、體重異常變化，更要提高警覺。

男子20年糖尿病史被判定恐洗腎 醫揭體內1重金屬影響

不少人以為，腎臟壞掉多半與糖尿病、高血壓有關，但醫師提醒，體內「重金屬汞」過量，也可能是讓腎功能惡化的元凶。腎臟科醫師江守山分享一名73歲男性案例，該名患者有20年糖尿病史，近年腎功能一路下滑，被判定為慢性腎衰竭第三期末，醫師甚至認為難以避免洗腎，然而，令人意外的是，他卻未出現蛋白尿等糖尿病腎病變常見症狀。

出生4天就發燒、肌抽躍 男嬰染腸病毒併發重症 6縣市爆超過流行閾值

衛福部疾管署今公布上周新增一例新生兒染腸病毒併發重症案例，該名男嬰為早產兒，一出生就出現呼吸急促等症狀，被收治小兒加護病...

桃園男童疑遭虐死⋯社工卻被質疑 工會嘆「社工非英雄」：盼不要獵巫

桃園市一名男童昏倒後身亡，被醫院發現身上多處傷痕，通報為兒虐案件。不過，近期鏡周刊報導，社工「只陪玩」，在案發後檢討社工...

金門鄉親廈門遊遭強迫購物 議會籲設兩岸消費糾紛快速窗口

金門上月傳出有民眾揪團參加「低價廈門遊」4天只要新台幣1000元，卻慘遭「強迫消費」，其中一名團員更被迫花費7萬元購買乳...

連假大吃大喝平均增1.5公斤 醫揭「數字斷食法」不吃只會更胖

10月好幾個連假，不少人安排了好幾場烤肉聚餐！國健署資料顯示，國人在節日後平均增重0.4至1.5公斤，收假後想減重，光靠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。