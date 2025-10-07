高麗菜連4旬超種亮紅燈 較近三年同期增種9%

農業部農糧署今表示，0728豪雨後氣候平順，高冷地及平地產區農民持續整地種植蔬菜，但根據「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」統計資料顯示，自8月下旬以來，甘藍（高麗菜）種植量已連續4旬達警戒值，籲請農友調整生產規畫、分批減種或轉作，以分散種植風險。

甘藍是重要大宗蔬菜，每年4月至10月主要由宜蘭、南投、台中等高冷地生產供應，11月至翌年3月則以雲林、彰化、嘉義及台南等平地為主。

農糧署表示，近年因秋季氣候溫暖，高冷地甘藍產期延長，常在11月與平地產區採收期重疊，致產銷失衡風險升高。農糧署最新發布9月下旬供苗量資訊，甘藍已連續4旬亮紅燈，顯示種植情形集中且數量偏高。

農糧署呼籲，農友應適度調整種植規劃，購苗種植前可先參考「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊，即時掌握全臺甘藍種植趨勢，妥善規畫下一批種植計畫，以降低風險、穩定收益。

根據「大宗蔬菜播種量及供苗預警系統」最新統計，今年9月下旬甘藍供苗量計587.2萬株，呈紅色燈號，屬警戒值範圍，較近3年同期增加9%。