奇鋐基金會贊助250萬 力挺科教館辦科展育才

奇鋐教育基金會今天宣布贊助新台幣250萬元，支持台灣科學教育館辦理全國科展和國際科展等活動，除獎勵優秀作品，還會資助台灣代表前往美國參展，拓展學生的國際視野。

台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，奇鋐教育基金會成立於今年4月，致力於尋找並培育各領域具潛力的優秀學生，透過長期獎助與系統性培養，協助其成為未來對社會有貢獻的關鍵人才；基金會關注教育資源落差與科技素養普及，並設立獎助學金、提供偏鄉教育資源、辦理科技創作競賽及推動永續公益行動，實踐社會責任。

奇鋐教育基金會今天與科教館簽署合作協議，奇鋐將贊助250萬元，支持科教館辦理「中華民國中小學科學展覽會」與「台灣國際科學展覽會」等活動，經費將用於獎勵優秀學生作品、補助偏鄉師生參與全國科展的差旅費、資助國際科展選出的台灣代表前往美國參加「Regeneron國際科技展覽會」，拓展學生的國際視野。

科教館提到，此次基金會贊助特別設立「奇鋐科學獎」，提供6萬元至10萬元獎金，表揚全國科展獲此特別獎的優秀作品；基金會也支持國際舞台的發展，經國際科展選拔，代表台灣參加被譽為青少年科學競賽最高殿堂「美國Regeneron ISEF」的優秀作品，經評審推薦將有機會獲得15萬元獎金，同時還可獲得出國參賽的交通費補助。

科教館館長劉火欽表示，感謝奇鋐教育基金會的慷慨支持，不僅有助於強化展覽與競賽活動的品質與深度，更為科學教育推廣與人才培育注入關鍵動能；未來科教館將持續與基金會合作，推動更具規模與深度的教育活動，幫助學生培養跨領域整合與解決問題的能力。