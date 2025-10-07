快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

奇鋐基金會贊助250萬 力挺科教館辦科展育才

中央社／ 台北7日電

奇鋐教育基金會今天宣布贊助新台幣250萬元，支持台灣科學教育館辦理全國科展和國際科展等活動，除獎勵優秀作品，還會資助台灣代表前往美國參展，拓展學生的國際視野。

台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，奇鋐教育基金會成立於今年4月，致力於尋找並培育各領域具潛力的優秀學生，透過長期獎助與系統性培養，協助其成為未來對社會有貢獻的關鍵人才；基金會關注教育資源落差與科技素養普及，並設立獎助學金、提供偏鄉教育資源、辦理科技創作競賽及推動永續公益行動，實踐社會責任。

奇鋐教育基金會今天與科教館簽署合作協議，奇鋐將贊助250萬元，支持科教館辦理「中華民國中小學科學展覽會」與「台灣國際科學展覽會」等活動，經費將用於獎勵優秀學生作品、補助偏鄉師生參與全國科展的差旅費、資助國際科展選出的台灣代表前往美國參加「Regeneron國際科技展覽會」，拓展學生的國際視野。

科教館提到，此次基金會贊助特別設立「奇鋐科學獎」，提供6萬元至10萬元獎金，表揚全國科展獲此特別獎的優秀作品；基金會也支持國際舞台的發展，經國際科展選拔，代表台灣參加被譽為青少年科學競賽最高殿堂「美國Regeneron ISEF」的優秀作品，經評審推薦將有機會獲得15萬元獎金，同時還可獲得出國參賽的交通費補助。

科教館館長劉火欽表示，感謝奇鋐教育基金會的慷慨支持，不僅有助於強化展覽與競賽活動的品質與深度，更為科學教育推廣與人才培育注入關鍵動能；未來科教館將持續與基金會合作，推動更具規模與深度的教育活動，幫助學生培養跨領域整合與解決問題的能力。

科學 美國 偏鄉教育

延伸閱讀

超微攜手OpenAI掀漲風！台積電、台達電創高領軍 AI 概念股士氣旺盛

期貨商論壇／奇鋐期 盤堅格局

遭詐負債累累後失蹤…快樂天堂基金會協助家屬處理一堆白骨

最牛一輪／奇鋐利多 國泰52叫好

相關新聞

在冷氣房裡也狂冒汗！ 醫示警：小心甲狀腺亢進、血糖異常

天氣炎熱滿身汗，不見得全是正常代謝反應！胃腸肝膽科暨基因醫師張家銘提醒，若在冷氣房仍不停冒汗、半夜盜汗，或一緊張就滿身濕透，可能是身體在「發出警訊」，除了自律神經失調與更年期變化外，甲狀腺功能亢進、血糖異常也可能是背後原因，若同時出現心悸、疲倦、體重異常變化，更要提高警覺。

男子20年糖尿病史被判定恐洗腎 醫揭體內1重金屬影響

不少人以為，腎臟壞掉多半與糖尿病、高血壓有關，但醫師提醒，體內「重金屬汞」過量，也可能是讓腎功能惡化的元凶。腎臟科醫師江守山分享一名73歲男性案例，該名患者有20年糖尿病史，近年腎功能一路下滑，被判定為慢性腎衰竭第三期末，醫師甚至認為難以避免洗腎，然而，令人意外的是，他卻未出現蛋白尿等糖尿病腎病變常見症狀。

出生4天就發燒、肌抽躍 男嬰染腸病毒併發重症 6縣市爆超過流行閾值

衛福部疾管署今公布上周新增一例新生兒染腸病毒併發重症案例，該名男嬰為早產兒，一出生就出現呼吸急促等症狀，被收治小兒加護病...

桃園男童疑遭虐死⋯社工卻被質疑 工會嘆「社工非英雄」：盼不要獵巫

桃園市一名男童昏倒後身亡，被醫院發現身上多處傷痕，通報為兒虐案件。不過，近期鏡周刊報導，社工「只陪玩」，在案發後檢討社工...

金門鄉親廈門遊遭強迫購物 議會籲設兩岸消費糾紛快速窗口

金門上月傳出有民眾揪團參加「低價廈門遊」4天只要新台幣1000元，卻慘遭「強迫消費」，其中一名團員更被迫花費7萬元購買乳...

連假大吃大喝平均增1.5公斤 醫揭「數字斷食法」不吃只會更胖

10月好幾個連假，不少人安排了好幾場烤肉聚餐！國健署資料顯示，國人在節日後平均增重0.4至1.5公斤，收假後想減重，光靠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。