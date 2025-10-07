快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

連假大吃大喝平均增1.5公斤 醫揭「數字斷食法」不吃只會更胖

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
連假後輕斷食急救，醫師分享飲食原則，避免血糖震盪、體重反彈。圖／123RF
連假後輕斷食急救，醫師分享飲食原則，避免血糖震盪、體重反彈。圖／123RF

10月好幾個連假，不少人安排了好幾場烤肉聚餐！國健署資料顯示，國人在節日後平均增重0.4至1.5公斤，收假後想減重，光靠少吃、不吃，反而飢餓感增加、更想吃高熱量食物。減重專科醫師陳威龍表示，時下流行數字斷食法，包括168、1410、1212等，到底哪個好？「只有最適合、沒有最好的。」

陳威龍指出，168、1410是常見的間歇性斷食方式，相較於一整天都在吃東西，輕斷食有助於改善血糖的穩定。168斷食法指的是禁食16小時、進食8小時；1410斷食法則是禁食14小時、進食10小時。在禁食時間內，可以喝水、黑咖啡、無糖茶，但不能吃任何有熱量的食物和飲料。

陳威龍說，節慶大餐過後利用輕斷食，確實能幫助身體恢復代謝平衡，不過在進食時段內，仍要以「多吃原型食物、少吃加工食品」為原則，減少身體代謝負擔，而非在進食時段內隨便吃都可以。斷食不是萬靈丹，吃什麼比幾點吃更關鍵，如果沒有做好總熱量控管​，減重一樣是赤字。

常有民眾詢問168與1410斷食法，哪個比較好？陳威龍表示，2024年刊登於「糖尿病調查雜誌」（Journal of Diabetes Investigation）的一項隨機對照試驗，找來99名肥胖的第二型糖尿病患者，分別每周3天執行168斷食、1410斷食，或維持常規糖尿病飲食，並追蹤12周。

其調查結果顯示，168斷食平均減重3.18公斤（約4.02%體重）；1410斷食平均減重2.5公斤（約3.15%體重）；維持常規糖尿病飲食的對照組，僅減少0.4公斤（約0.55%體重）。而在血糖與血脂改善方面，168與1410斷食法的差異不大，都能有效降低空腹血糖與糖化血色素，並改善膽固醇指標。

從數字上來看，168在減重成效上略勝一籌，但1410相對容易執行，較適合一般人長期維持。陳威龍提醒，研究強調兩種斷食組在試驗期間，都必須遵循糖尿病飲食原則，例如避免甜點、糯米與高糖食物，並建議每周至少運動三天。研究也顯示，斷食法除了「不吃」，更要搭配健康飲食與規律生活。

在禁食14甚至16小時後，陳威龍強調，斷食後因腸胃處於空腹狀態，絕對不要馬上吃高糖或高澱粉食物，容易造成血糖震盪。且會導致暴食、體重反彈，長期下來與胰島素阻抗與心血管疾病風險有關。

斷食後的4大飲食原則

1.原型食物為主：以蔬菜、低GI澱粉（地瓜、糙米）、瘦肉、魚、蛋、豆腐為主，避免加工、高糖與油炸食物。

2.均衡營養：善用211餐盤（2蔬菜、1蛋白質、1全穀澱粉），確保飲食均衡。

3.控制份量：雖然進食時段縮短，仍要分2至3餐，每餐八分飽，避免報復性大吃。

4.掌握順序：依照「水、肉、菜、飯、果」的順序進食，能延緩血糖上升並維持飽足感。

健康飲食 減重 糖尿病

延伸閱讀

中秋連假無照青少年接連肇事 國慶連假警方將專案取締

國慶連假到屏東滿州賞灰面鵟鷹 鳥類專家：鷹況會很精彩

他連假去烏來「晚上7點多空無一人」 網揭現實：金山、大溪老街也一樣

陸AI眼鏡躍連假消費新寵 售價最低降至人民幣200元

相關新聞

在冷氣房裡也狂冒汗！ 醫示警：小心甲狀腺亢進、血糖異常

天氣炎熱滿身汗，不見得全是正常代謝反應！胃腸肝膽科暨基因醫師張家銘提醒，若在冷氣房仍不停冒汗、半夜盜汗，或一緊張就滿身濕透，可能是身體在「發出警訊」，除了自律神經失調與更年期變化外，甲狀腺功能亢進、血糖異常也可能是背後原因，若同時出現心悸、疲倦、體重異常變化，更要提高警覺。

男子20年糖尿病史被判定恐洗腎 醫揭體內1重金屬影響

不少人以為，腎臟壞掉多半與糖尿病、高血壓有關，但醫師提醒，體內「重金屬汞」過量，也可能是讓腎功能惡化的元凶。腎臟科醫師江守山分享一名73歲男性案例，該名患者有20年糖尿病史，近年腎功能一路下滑，被判定為慢性腎衰竭第三期末，醫師甚至認為難以避免洗腎，然而，令人意外的是，他卻未出現蛋白尿等糖尿病腎病變常見症狀。

出生4天就發燒、肌抽躍 男嬰染腸病毒併發重症 6縣市爆超過流行閾值

衛福部疾管署今公布上周新增一例新生兒染腸病毒併發重症案例，該名男嬰為早產兒，一出生就出現呼吸急促等症狀，被收治小兒加護病...

桃園男童疑遭虐死⋯社工卻被質疑 工會嘆「社工非英雄」：盼不要獵巫

桃園市一名男童昏倒後身亡，被醫院發現身上多處傷痕，通報為兒虐案件。不過，近期鏡周刊報導，社工「只陪玩」，在案發後檢討社工...

金門鄉親廈門遊遭強迫購物 議會籲設兩岸消費糾紛快速窗口

金門上月傳出有民眾揪團參加「低價廈門遊」4天只要新台幣1000元，卻慘遭「強迫消費」，其中一名團員更被迫花費7萬元購買乳...

連假大吃大喝平均增1.5公斤 醫揭「數字斷食法」不吃只會更胖

10月好幾個連假，不少人安排了好幾場烤肉聚餐！國健署資料顯示，國人在節日後平均增重0.4至1.5公斤，收假後想減重，光靠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。