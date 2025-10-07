連假大吃大喝平均增1.5公斤 醫揭「數字斷食法」不吃只會更胖

10月好幾個連假，不少人安排了好幾場烤肉聚餐！國健署資料顯示，國人在節日後平均增重0.4至1.5公斤，收假後想減重，光靠少吃、不吃，反而飢餓感增加、更想吃高熱量食物。減重專科醫師陳威龍表示，時下流行數字斷食法，包括168、1410、1212等，到底哪個好？「只有最適合、沒有最好的。」

陳威龍指出，168、1410是常見的間歇性斷食方式，相較於一整天都在吃東西，輕斷食有助於改善血糖的穩定。168斷食法指的是禁食16小時、進食8小時；1410斷食法則是禁食14小時、進食10小時。在禁食時間內，可以喝水、黑咖啡、無糖茶，但不能吃任何有熱量的食物和飲料。

陳威龍說，節慶大餐過後利用輕斷食，確實能幫助身體恢復代謝平衡，不過在進食時段內，仍要以「多吃原型食物、少吃加工食品」為原則，減少身體代謝負擔，而非在進食時段內隨便吃都可以。斷食不是萬靈丹，吃什麼比幾點吃更關鍵，如果沒有做好總熱量控管​，減重一樣是赤字。

常有民眾詢問168與1410斷食法，哪個比較好？陳威龍表示，2024年刊登於「糖尿病調查雜誌」（Journal of Diabetes Investigation）的一項隨機對照試驗，找來99名肥胖的第二型糖尿病患者，分別每周3天執行168斷食、1410斷食，或維持常規糖尿病飲食，並追蹤12周。

其調查結果顯示，168斷食平均減重3.18公斤（約4.02%體重）；1410斷食平均減重2.5公斤（約3.15%體重）；維持常規糖尿病飲食的對照組，僅減少0.4公斤（約0.55%體重）。而在血糖與血脂改善方面，168與1410斷食法的差異不大，都能有效降低空腹血糖與糖化血色素，並改善膽固醇指標。

從數字上來看，168在減重成效上略勝一籌，但1410相對容易執行，較適合一般人長期維持。陳威龍提醒，研究強調兩種斷食組在試驗期間，都必須遵循糖尿病飲食原則，例如避免甜點、糯米與高糖食物，並建議每周至少運動三天。研究也顯示，斷食法除了「不吃」，更要搭配健康飲食與規律生活。

在禁食14甚至16小時後，陳威龍強調，斷食後因腸胃處於空腹狀態，絕對不要馬上吃高糖或高澱粉食物，容易造成血糖震盪。且會導致暴食、體重反彈，長期下來與胰島素阻抗與心血管疾病風險有關。

斷食後的4大飲食原則

1.原型食物為主：以蔬菜、低GI澱粉（地瓜、糙米）、瘦肉、魚、蛋、豆腐為主，避免加工、高糖與油炸食物。

2.均衡營養：善用211餐盤（2蔬菜、1蛋白質、1全穀澱粉），確保飲食均衡。

3.控制份量：雖然進食時段縮短，仍要分2至3餐，每餐八分飽，避免報復性大吃。

4.掌握順序：依照「水、肉、菜、飯、果」的順序進食，能延緩血糖上升並維持飽足感。