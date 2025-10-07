台灣太空產業不是夢 福衛8號「這些突破」邁向自主里程碑
福爾摩沙衛星8號是台灣第一個自製的衛星星系，這次有多項關鍵突破，包含自製比例達84%，TASA主任吳宗信說，上一個光學遙測衛星在8年前（2017年），當年是單顆衛星，每日再訪台灣能力為1次，這次共有8顆光學遙測衛星，再訪台灣可達每日3次，對於國土規畫、災害應變、農業監測和環境保護等需求，扮演重要角色。
吳宗信說，這是我國在邁向「太空自主化」道路上的重要里程碑，代表台灣太空技術已達國際先進水準。福衛8號不僅在影像解析度上具突破性進展，未來將持續精進至次米級（50公分以下）高解析影像。
他同時提到，命名為「齊柏林衛星」的精神，是延續紀錄片導演齊柏林生前以空拍呈現台灣之美的理念，如今藉由衛星從5百多公里高空拍攝，能看見更廣闊的台灣與世界地景，「這不僅是對齊柏林精神的致敬，更象徵台灣從天空走向太空的嶄新視野」
吳宗信進一步指出，福衛八號是由超過20家台灣在地廠商共同打造，展現國內產業鏈的高度整合與技術能量。他說，福衛8號以8顆衛星構成星系，一天可通過台灣3次，能即時監測災害，如近期花蓮堰塞湖等事件，透過衛星可迅速提供災情影像，協助後勤救災與決策判斷。
福衛8號計畫主持人劉小菁表示，當看到倒數啟動那一刻，內心「百感交集、無比感動」。從光學遙測酬載的組裝、測試到克服重重技術挑戰，團隊歷經無數困難，「同仁們始終堅持不放棄」，展現科學人背後的信念與團隊精神。
她強調，計畫雖邁入關鍵階段，但仍有「最後半哩路」要走，接下來將進行發射場的最終測試與火箭組裝，最期待的時刻，將是衛星順利傳回清晰影像的那一刻，「那將是所有努力的最好回報」。
國家太空中心表示，福衛8號有四項指標意義，傳承福衛5號的技術經驗，搭載台灣自主研發的光學遙測酬載，解析度更勝福衛五號。其次，關鍵元件自製研發比例達84%，第三、國內自主設計4大類關鍵元件國產化：光學酬載元件、飛控元件、電機元件與機械元件。最後是產學研界合作，超過20家廠商與成大等學界參與福衛8號計畫，建構台灣太空產業供應鏈的雛型。
